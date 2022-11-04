台灣食品拓銷新加坡 快閃活動體驗多樣小吃

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（中央社記者侯姿瑩新加坡4日專電）台灣經濟部攜手外貿協會舉辦「台灣食品連環購」活動，協助業者拓展新加坡市場，今天起一連3天在當地商場舉辦快閃試吃，包括香腸、乾麵等，還展出超過百種產品，行銷台灣美食。

新加坡民眾向來熱愛鳳梨酥、珍奶、雞排等台灣美食。為協助台灣食品業者拓銷新加坡市場，經濟部與貿協攜手舉辦「台灣食品連環購」活動，今天至6日在新加坡新達城購物中心登場，提供多樣美食試吃，包括台灣香腸、糯米腸、蛋餅、台式乾麵及泡麵等。

新加坡台灣貿易中心指出，這次展示來自25家台灣廠商、超過100項產品，包括糕點、飲料、泡麵、乾麵、保健食品、調味品及植物肉產品等，盼提高台灣產品能見度。活動期間也將舉辦視訊洽談會。

駐新加坡代表梁國新在活動開幕致詞表示，台灣食品過去以銷往鄰近國家市場為主，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，消費者需求已有所不同，口味變得比較多樣化，「台灣廠商怎麼利用這個機會拓展新加坡市場，非常重要」。

受邀參加活動的新加坡自由媒體人李嫥接受中央社記者訪問時表示，許多星國民眾到台灣旅遊印象最深的就是當地美食。這次活動不僅可以讓更多新加坡人認識台灣美食，也更認識台灣農產品。

她說，這次活動很棒的是能讓消費者看到更多不同層面的台灣美食，包括養生食品、麵類、醬料等。過去一般的台灣美食活動往往離不開炸物、珍奶。

新加坡網紅瓔瑩也直呼，現場試吃了乾麵，「好懷念那種味道」。這次活動把多樣台式小吃、不同台灣品牌集中在一起，是滿好的安排。

台貿中心表示，2021年台灣糕餅類及穀類食品出口額約為5.46億美元，前5大出口市場包括美國、中國、香港、澳洲及加拿大。新加坡為台灣第9大出口市場，期盼未來能引進更多台灣食品至星國。（編輯：陳惠珍）1111104

經濟部攜手外貿協會舉辦「台灣食品連環購」活動，4日在新加坡登場，提供多樣台式小吃供民眾體驗，包括香腸、蛋餅等。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年11月4日