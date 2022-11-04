自由港區受惠全球供應鏈改變 估年營運績效破1.6兆

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（中央社記者陳至中台北4日電）交通部今天表示，六海一空自由港區受惠全球半導體及電子零組件供應鏈布局改變及供需調整，今年進出口貿易值預估可超過新台幣1.6兆元，再創歷史新高。

交通部今天發布新聞稿，民國110年自由港區（高雄港、台中港、桃園空港、台北港、安平港、基隆港、蘇澳港）營運績效首次突破兆元大關，達1.29兆元。今年1到9月累計進出口貿易值已接近去年水準，達1.27兆元，預計年底可超過1.6兆元。

交通部近年加速海空自由港區建設及招商，包括桃園機場遠雄自由港區4棟加值廠房、高雄港洲際二期第七貨櫃中心、台北港物流倉儲區開發等。

航空客運方面，自今年10月13日起入境旅客免居家檢疫，平均每日入境人數成長幅度超過6成，其中外籍旅客來台以越南、日本、泰國為大宗。國人出國則以日本、美國、越南為主要目的地。

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交通部指出，為因應疫後客運市場成長需求，國籍航空公司已陸續規劃增加航班及航點，多家外籍航空公司也將飛航台灣。今年12月平均每週飛航將達1088班，較解封前成長8成，並以日本航線班次最多。

交通部強調，現在是疫後國際經貿秩序重整及邊境開放的關鍵時刻，除持續推動海、空港自由港區開發建設、積極鬆綁法規、推展新營運模式外，也將適時導入智慧化創新科技提升機場、港埠與物流效率，配合邊境鬆綁政策積極增加航線、航班、航點，希望能引進人潮，促進國家經濟與產業發展。（編輯：張芷瑄）1111104