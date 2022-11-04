台北旅展首日 農曆春節遊程夯、最多優惠6折

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2022台北國際旅展（ITF）4日起到7日在南港展覽館舉行，今年以「永續」為主題，共有1200個攤位參展，展出首日吸引3萬572人次進場參觀。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台北國際旅展今天登場，不少旅行社推出優惠行程，下殺最多6折，又以農曆春節旅遊行程最受歡迎。面對琳瑯滿目的產品，旅遊達人提醒，務必購買有履約保證產品。

2022台北國際旅展（ITF）從今天到7日在台北南港展覽館舉行，今年以「永續」為主題，共有71個國家地區、全台40多家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展。

雄獅旅遊董事總經理黃信川接受媒體聯訪表示，農曆春節部分已賣出85%，這代表10月13日邊境解封後，市場成長很大，儘管成本較疫情前增加了2到3成，但這次推出最優惠行程甚至下殺6折，希望讓消費者看了熱血沸騰。

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燦星旅遊日本產品部經理何冠毅也說，銷售情況同樣以農曆春節檔期為佳，已售出約7成，很多民眾是擔心疫情未歇，對年底前出遊持觀望態度，所以把旅遊安排在明年1、2月。

可樂旅遊表示，今天旅客詢問度以過年的產品為主，分析主因是過年有連續10天假；自由行方面，詢問度最高還是以日本、韓國及泰國等亞洲地區最高；國旅則以票券型態的產品為主，不少旅客選擇飯店住宿搭配高鐵主題遊程。（編輯：唐聲揚）1111104

2022台北國際旅展（ITF）4日到7日在台北南港展覽館舉行，今年以「永續」為主題，首日計有3萬572人次參觀，以農曆春節旅遊行程最受歡迎。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展從4日在南港展覽館盛大舉行，今年以「永續」為主題，共有71個國家地區，及全台40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展，在台灣國境解封後，吸引不少民眾前往尋找旅遊優惠。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

台灣邊境解封，2022台北國際旅展從4日盛大登場，共有71個國家地區，及全台40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1200個攤位參展，首日即有不少人前往參觀諮詢旅遊優惠方案。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展（ITF）4日在南港展覽館盛大登場，飯店業者祭出不少促銷優惠，台北晶華酒店攤位排滿民眾；據統計，晶華酒店首日現場業績達新台幣3000萬元。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展4日開幕，首日即吸引許多民眾到場參觀消分，圓山大飯店攤位排隊人龍綿延，人氣超夯；據統計，圓山大飯店單日現場業績突破新台幣1200萬元。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展（ITF）4日起至7日在南港展覽館盛大舉行，時序來到秋冬，民眾泡湯需求增，北投大地酒店攤位上有不少民眾諮詢相關優惠。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展（ITF）4日起在南港展覽館熱鬧登場，參展飯店業者祭出不少促銷優惠搶客，JR東日本大飯店人潮不少，據統計，單日現場業績達新台幣320萬元。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022台北國際旅展（ITF）4日起一連4天登場，首日逾3萬人次進場參觀，在各家攤位尋找好康優惠。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

2022 ITF台北國際旅展4日起一連4天在南港展覽館1館登場，韓國觀光公社攤位安排「新塗鴉秀」演出，吸引大批民眾駐足觀看。中央社記者張新偉攝 111年11月4日