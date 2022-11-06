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台灣好湯金泉獎 票選最佳溫泉區抽好禮

2022/11/6 13:23（11/6 13:51 更新）
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台灣好湯「金泉獎」實體宣傳6日在日月潭向山遊客中心登場，觀光局表示，金泉獎票選活動11月1日至12月31日進行，請民眾為心中最佳溫泉區投下一票。（十墨公關提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年11月6日
台灣好湯「金泉獎」實體宣傳6日在日月潭向山遊客中心登場，觀光局表示，金泉獎票選活動11月1日至12月31日進行，請民眾為心中最佳溫泉區投下一票。（十墨公關提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年11月6日
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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）台灣好湯「金泉獎」實體宣傳今天在日月潭向山遊客中心登場，藝人郭書瑤出席與民眾有獎徵答互動。觀光局說，票選活動即日起至12月31日，請民眾為心中最佳溫泉區投下一票。

進入秋冬泡湯季節，有「台灣溫泉奧斯卡」之稱的金泉獎再度登場，延續台灣好湯啟動儀式熱度，金泉獎票選活動11月1日至12月31日進行，全台19個溫泉區都將全力以赴展現特色爭取榮耀，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今天宣傳，向大眾介紹台灣溫泉文化。

日月潭國家風景區管理處透過新聞稿表示，今年金泉獎分為最佳新創獎、最佳CP值獎、觀光友善環境獎、最佳旅遊推薦獎、最佳造景美學獎、優質服務獎，及眾多溫泉區最高目標「十泉十美獎」，透過民眾票選及專家評比，各溫泉區展現最優質服務爭取亮眼成績。

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日管處表示，10月29日在台北車站、今天在日月潭向山遊客中心、11月20日於台南美術館二館、12月3日於花蓮火車站辦理實體宣傳，讓民眾更了解台灣好湯金泉獎，更辦理最具話題的網路票選，邀大家一起擔任溫泉專家，為心中最佳溫泉區投下一票。

日管處表示，民眾票選期間加入「台灣好湯」官方Line@就可參加十泉十美獎票選，每天最多投5票，今年提供iPhone新款手機、溫泉住宿券、茶葉等總價值逾新台幣10萬元獎品，投票次數越多，越有機會將好禮帶回家，也能了解溫泉區特色及優惠等資訊。（編輯：管中維）1111106

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