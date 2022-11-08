口罩鬆綁擬11月討論 戶外可望不強制配戴

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北8日電）COVID-19疫情脫離高原期，外界關注口罩鬆綁。指揮中心今天表示，正在搜集資料，朝戶外不強制配戴方向研議；另外，台北區及北區專責病房開設下限從8%調降至6%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情走向持續下降，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，這一波BA.5本土疫情的確是快速下降，原預估疫情緩降幅度約大概會落在11%左右，雖然近日都多達20%以上，但都在預期之內。

隨著疫情趨緩，口罩鬆綁政策備受關注。莊人祥說，國內口罩政策將分階段鬆綁，第一階段尚未定案，仍在搜集相關資料，如參考世界衛生組織（WHO）建議，戶外不用強制配戴，但室內人潮擁擠處仍應戴上口罩，不排除往這個方向研議，擬11月啟動討論。

疫情脫離高原期，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，考量全國專責病房空床率超過一半，甚至北區已逾6成，昨天開會決議將台北區、北區500床以上的急救責任醫院，專責病房開設比率從8%至10%，調降為6%至10%，釋出更多病床量能，提供收治其他急性病人使用。

根據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共7654床、空床4051床、空床率52.9%，其中台北區51.1%、北區63.6%、中區59.7%、南區40.4%、高屏區42.7%、東區70.4%。

疫情降溫也反映在口服抗病毒藥開立明顯減少。據統計，昨天共開5176人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3971人份、默沙東「莫納皮拉韋」1205人份。羅一鈞說，昨天開藥數目算是低點，疫情確實逐漸脫離高峰，預估口服抗病毒藥物足以應付到年底。

針對二度確診，羅一鈞說，據統計，累積至昨天重複感染數為6萬5808人，上週新增約6700多人；依據總確診人數計算，約占3%是重複感染，其中因為醫事人員可能接觸不同病患，也許有比較高比例重複確診。（編輯：管中維）1111108

（指揮中心提供）