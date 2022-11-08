雇主別忘估算勞退舊制 112年3月底前補足差額

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勞動部提醒還有勞退舊制員工的勞動事業單位，年底前估算隔年符合退休條件勞工提撥退休金，若未足額提撥，應在明年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）勞動部今天表示，年終將至，提醒還有勞退舊制員工的勞動事業單位，年底前估算隔年符合退休條件勞工提撥退休金，若未足額提撥，應在明年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。

勞動部勞動福祉退休司發布新聞指出，因為年終接近，提醒各事業單位，如果還有僱用適用「勞動基準法」退休金制度（勞退舊制）的勞工，雇主應依據勞基法第56條第2項規定，在年底前，估算隔年符合勞基法第53、54條退休條件勞工所需的退休金。

勞動部表示，上述所需退休金若有不足，應在隔年3月底前補足勞工退休準備金專戶差額。

勞動福祉退休司長謝倩蒨說，關於今年到3月底止的提撥期限，截至10月左右，各縣市政府查核結果顯示99.6%的事業單位已經足額提撥，極少數、約300多家還未完成，各縣市政府正在積極輔導中，若到年底被確認還沒完成，將依勞基法相關規定處新台幣9萬元以上、45萬元以下罰鍰，限期改正卻屆期未改善者，可按次罰。

她並說，雖然「勞工退休金條例」（勞退新制）已於94年7月1日施行，但還有舊制勞工的事業單位，仍要完成以上勞基法規定，就勞工符合自請退休或強制退休要件者，根據勞基法第55條規定標準給付舊制工作年資退休金。

勞動部補充，以上自請退休要件為工作15年以上年滿55歲、工作25年以上、工作10年以上年滿60歲，強制退休要件則是年滿65歲。

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關於補提差額的繳款單，勞動部說，事業單位可至台灣銀行網站列印「補提差額」繳款單，並在繳存年度填寫「111年」，至代收勞工退休準備金的金融機構，包含台灣銀行、土地銀行、兆豐銀行、合作金庫、華南銀行、第一銀行、彰化銀行、高雄銀行、台灣中小企銀及台北富邦銀行繳納。

勞動部表示，事業單位也可使用勞動部建置的試算軟體（網址為https://calc.mol.gov.tw/pension/labor_priority.aspx），先進行估算。若有法令或試算軟體使用上的疑問，可撥打勞動部免付費專線1955，或洽所在地勞工行政主管機關諮詢。（編輯：管中維）1111108