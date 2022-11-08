北捷車門卡異物比例創新高 連珍珠板都有

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（中央社記者陳怡璇台北8日電）台北捷運表示，今年捷運車門異常原因6成以上是因為卡到異物，導致無法正常開關，比例創新高，呼籲旅客盡量往車廂內部移動、後背包改手提、勿倚靠並保持距離等。

北捷新聞稿表示，捷運電聯車車門平均累積開關約700萬次，才會發生1次車門異常事件；進一步釐清車門異常主因，大多是異物卡在電聯車門溝槽造成，今年累積到目前為止，車門卡異物比例已經突破6成，創近3年來新高。

北捷表示，以今年10月27日板南線善導寺站列車車門卡異物為例，有旅客攜帶長約100公分、寬約60公分的珍珠板折成3折，厚度超過1公分，列車開門時被帶入車門門縫，站長使出渾身解數仍無法排除，延誤時間約2分半，車上約1000名旅客只能下車改搭下一班。

依北捷統計，110年車門異常件數為34件，其中17件是車門卡異物造成；111年截至目前為止，車門異常為41件，其中有25件是異物造成。

當車門發生異常時，電聯車關門警示音持續響個不停，「門開指示燈」、「門打開狀態燈」保持恆亮；司機員會通報行控中心，請車站站長檢視顯示異常的車門；如果發現車門溝槽中卡有異物，站長會拿出彎鉤造型的「車門溝槽異物排除工具」，在列車停靠的短短40秒之內將異物取出。

但是，如果異物太小或是卡得太深，只能請車上全部旅客下車、改搭下一班車，再把「卡門」列車開回機廠，由維修人員將異物拆解取出。

北捷指出，異物種類最常見的是旅客背包上的小吊飾，其次是隨身物品，像是鈕扣、鉛筆、雨傘頭、梳子、護唇膏等。

北捷呼籲，旅客進入車廂後儘量往內部移動、把後背包改為手提，勿倚靠車門並與車門保持適當的距離，注意保管自身物品。（編輯：張銘坤）1111108