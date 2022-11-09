畜試所母豬AI生育技術 省人力並創上億元產值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農委會9日在記者會中發布「母豬AI生育技術」研發成果，畜產試驗所長黃振芳（左5）表示，這是一套專門協助母豬發情及分娩的人工智慧化系統，透過偵測母豬外陰部腫脹情形辨識母豬是否已發情，準確率可達92%。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北9日電）畜產試驗所今天發表「母豬AI生育技術」，預計台灣1/3、約20萬頭母豬使用此系統，因為可精準辨識母豬是否發情，可提升產胎數，並節省新台幣近億元人力成本，創造上億元產值。

行政院農業委員會今天召開記者會發布「母豬AI生育技術」研發成果，畜試所所長黃振芳說明，這是一套專門協助母豬發情及分娩的人工智慧化系統，此技術透過偵測母豬外陰部腫脹情形辨識母豬是否已發情，準確率可達92%。

他並說，上述辨識母豬發情的準確率，可以讓飼養者能掌握最佳配種時間，提升母豬年產胎數，以縮短母豬空胎期及降低飼養成本。

另外，該系統也應用聲紋及影像技術辨識母豬分娩方式，藉由收集母豬分娩前喘息聲、母豬躺臥及站立影像，加以判斷母豬是否即將生產，正確率可達91.7%。

還有，藉由分析出生仔豬叫聲，輕拍母豬「提醒」母豬在躺下休息時不要壓到仔豬，可使離乳仔豬育成率增加4%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而且，母豬AI生育監控管理系統能減少人員於夜間巡視，減緩長期人力及生理上造成的壓力，並增加仔豬存活率，即使豬場場主出門在外，也能透過手機監控即時掌控母豬生產及仔豬生長狀況。

畜試所強調，未來推廣本套系統至民間畜牧場後，母豬及仔豬可得到較好的照護，除可促進動物福祉外，也能增加母豬配種率及離乳仔豬存活率，提升豬場生產效益及國內養豬業的國際競爭力，可節省近億元人力成本，創造上億元產值。（編輯：陳政偉）1111109