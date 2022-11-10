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基隆港濃霧上午管制進出105分鐘 9船受影響

2022/11/10 11:09（11/10 11:41 更新）
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基隆港10日清晨因濃霧能見度不足，上午7時45分起管制船舶進出港，直到上午9時30分解除，共有4艘進港船舶及5艘出港船舶受到影響。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月10日
基隆港10日清晨因濃霧能見度不足，上午7時45分起管制船舶進出港，直到上午9時30分解除，共有4艘進港船舶及5艘出港船舶受到影響。（基隆港務分公司提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月10日
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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）基隆港今天清晨起因濃霧能見度不足，上午7時45分起管制船舶進出港，直到上午9時30分解除，期間105分鐘共有9艘船舶進出港受到影響。

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台灣港務股份有限公司基隆港務分公司表示，基隆港清晨受到濃霧影響，基隆港管制台管制員判定因濃霧無法目視基隆港堤口紅、綠燈塔，能見度不足220公尺，已達暫停船舶進出港標準，上午7時45分宣布暫時停止船舶申請進出港，並依規定對港口進行管制。

基隆港務分公司指出，濃霧於上午9時30分消散解除管制，恢復船舶進出港申請作業，期間共有4艘進港船舶及5艘出港船舶受到影響。（編輯：戴光育）1111110

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