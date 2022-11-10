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政大、幣安簽備忘錄 聚焦區塊鏈和金融科技人才

2022/11/10 13:51（11/10 14:51 更新）
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政治大學校長李蔡彥（右）10日與幣安全球合作夥伴團隊代表何軒榕（Damien Ho）（左）簽署合作備忘錄，將聚焦區塊鏈、金融科技等領域人才培育。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月10日
政治大學校長李蔡彥（右）10日與幣安全球合作夥伴團隊代表何軒榕（Damien Ho）（左）簽署合作備忘錄，將聚焦區塊鏈、金融科技等領域人才培育。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年11月10日
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（中央社記者陳至中台北10日電）政大今天與加密資產與區塊鏈基礎設施提供商幣安（Binance）簽署合作備忘錄，聚焦區塊鏈、金融科技、NFT（非同質化代幣）相關領域人才培育。政大是幣安在台合作的第一所大學。

政治大學和幣安簽署合作備忘錄並發出新聞稿，校長李蔡彥表示，隨著區塊鏈技術成熟，產業對人才的需求將不斷成長。近年政大已累積許多資訊科技的能量，將透過深化產學合作，提供學生最優質的課程與資源，協助累積跨領域技能與創新能力。

政大與幣安的合作涵蓋多個範疇，包含由幣安提供線上學習資源、實習機會，雙方共同設計課程，舉辦工作坊、交流活動，以及就創新專案或技術展開聯合研究等。幣安旗下教育平台「幣安學院」已與全球超過100所頂尖大學合作，包括哈佛大學、麻省理工學院等，政大則為在台第一所合作學校。

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政治大學金融科技研究中心副主任陳恭表示，數位轉型已是趨勢，區塊鏈技術的應用也會是不可或缺的一部分。相信結合政大獨有的專業領域和幣安在國際及產業上的經驗，能夠為台灣金融科技發展帶來正面效益。

幣安全球合作夥伴團隊代表何軒榕（Damien Ho）表示，加密資產與區塊鏈產業面臨人才稀缺，教育是對未來最好的投資。政大有多元背景的人才，幣安可提供課程提升學子對加密貨幣的認識。期許透過更全面的產學交流，幫助企業迎向新一波產業升級，健全金融生態系發展。（編輯：管中維）1111110

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