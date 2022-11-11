勵馨「是愛情吧」特展 邀親子對話親密關係

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）勵馨基金會今天宣布探討親密關係的「是愛情吧：青少年愛情樣貌特展」開幕。勵馨基金會新北分所主任洪雅莉說，感情教育比事後防制重要，此展有助於讓父母、孩子開啟對話。

勵馨社會福利事業基金會舉辦特展開幕記者會，洪雅莉說，勵馨基金會長期投入兒少及親密關係暴力的第一線工作發現，青少年對親密關係好奇，也多元發展，卻難以與家人討論，所以規劃11日到14日在新北市空軍三重一村舉辦「是愛情吧：青少年愛情樣貌特展」，分享各種素材，邀請父母、孩子看展開啟對話。

記者會上，網路名人「靈魂實驗所」執行長張希慈說，她在這次特展裡分享她大學失戀的經驗，包含親密關係事件，她認為事後談的是悲傷，從青少年的感情教育著手才是根本之道。

網紅「夫夫之道」阿凱及里歐則談到作為同志伴侶，如何獲得阿凱的母親接受，並在第一次與里歐見面時稱里歐是她的另一個孩子。

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洪雅莉說，曾有一名朋友告訴她，就讀國中的女兒交了一名高中生男友，擔心已經發生性關係，並質疑自己是不是對女兒不夠好，才會出去交友談戀愛，為此感到很焦慮；另一個朋友則是有就讀國中的兒子，男孩子更不願意與父母談感情的事。

她說，這次特展有各種青少年的感情想法及故事，不論父母、孩子一起來看，或是各自前往看展，都會有收穫，父母會更了解怎麼與孩子開啟有關感情、親密關係的對話，而且感情教育比事後防制重要，邀請父母、孩子前往看展，幫助彼此開啟對話。（編輯：管中維）1111111