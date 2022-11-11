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南女郵政代辦所11週年「校友爸爸」黃偉哲現身搶購

2022/11/11 16:17
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南女中校內郵政代辦所，成立於100年11月11日，今天成立11週年，南女合作社與台南郵局合作校門口設置臨時郵局，讓集郵迷加蓋癸戳、實寄戳，蒐集有史以來最多共18個「1」。

台南市長黃偉哲今早也以「校友爸爸」身份前往購買，並回贈簽名名信片給南女學生，開心比YA合照，展現親民作風。

黃偉哲的女兒為南女校友，活動前幾天黃偉哲特地到南女合作社臉書敲碗詢問「校友的爸爸也可以買嗎？」而原本絕版的南女悠遊卡，在包括黃偉哲在內的各方粉友期待下再次推出，數量只有300張，一早在南女校門口開賣。

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台南女中校長洪慶在表示，台南女中合作社在民國100年11月11日成立全國高中第一間在校內的郵政代辦所，配合紀念活動，從上午9時至下午3時在校門口設置臨時郵局提供民眾寄件蓋郵戳，洪慶在也代表校方感謝各方熱烈響應與支持。

台南女中今天的郵政代辦所11週年紀念活動，除發售精緻紀念品外，民眾可於現場設置臨時郵局領取紀念局贈封，台南郵局特別鐫刻以南女自強樓為底圖的癸戳，上面有「111.11.11」數字，趕在上午11時前來蓋「111.11.11-11」實際戳，加上代辦所11週年的「11」，總計18個「1」，是史上最多「1」的紀念信封，數量有限，一早吸引很多郵迷前來共襄盛舉。（編輯：孫承武）1111111

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