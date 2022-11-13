早安世界》烏克蘭收復赫松民眾激動擁吻軍人 澤倫斯基讚歷史性一天
烏克蘭收復赫松民眾激動擁吻軍人 澤倫斯基讚歷史性一天
俄羅斯11日從烏克蘭南部戰略重鎮赫松市撤軍，放棄這個自2月展開入侵行動以來唯一占領的烏克蘭州級首府後，居民興奮迎接烏軍抵達赫松市中心。路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基在晚間影片演說中表示：「今天是歷史性一天，我們一步步收復南部國土、收復赫松。」這次撤軍是俄方在這場戰爭中的第3次重大撤退行動，也是在面對烏軍強勢反攻奪回東部和南部部分地區時，首度棄守如此大的占領區城市。俄軍侵烏戰爭失利，俄羅斯內部逐漸出現反對總統蒲亭的聲音，他的重要策士極右派民族主義者杜金便公開主張蒲亭要為戰局發展負責。 （看完整報導）
共艦擾東部海域企圖建立新常態 海軍馬公艦告警驅離
網傳中共海軍052D廈門艦日前侵擾台灣東部海域，並以無線電主張台灣鄰接區24海里線不存在，遭海軍馬公艦告警驅離。海軍12日僅說，針對共艦侵擾，海軍均派遣船艦適切應處；學者表示，美國眾院議長裴洛西8月初訪台後，中共除了頻繁出動軍機且逾越台海中線外，也派遣軍艦以類似輪值方式頻繁現蹤台灣東部海域，這些都是中共想片面改變現狀，並建立起「新常態」的舉措。 （看完整報導）
東協+3峰會尹錫悅籲韓中日加強合作 日韓敲定今下午舉行正式領袖會談
由東南亞國家協會、日本、中國及南韓領袖共同參與的「東協+3峰會」（ASEAN+3 Summit）12日上午在柬埔寨首都金邊舉行。南韓總統尹錫悅出席會議時呼籲韓、中、日3國應團結因應未來複雜的多重危機，並強調若北韓再次發射飛彈並進行第7次核試爆，國際社會應該同聲譴責。日本首相岸田文雄則表示，「不容許藉由武力片面改變現狀的嘗試」，並公開譴責北韓試射彈道飛彈。讀賣新聞報導，日本政府宣布，岸田將於13日下午與尹錫悅在金邊舉行睽違約3年的正式領袖會談。 （看完整報導）
加密貨幣平台FTX破產 路透：至少10億美元資金不明
世界最大的加密資產交易所幣安（Binance）本週稍早同意併購FTX卻又取消後，加密貨幣平台FTX12日指出，已在美國聲請破產，執行長班克曼-佛里特辭職。路透社引述知情人士表示，班克曼-佛里特暗自把FTX的100億美元客戶資金轉移到自己的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），而其中有一大部分就此消失，金額介於10億至20億美元。 （看完整報導）
民主黨保住亞利桑那州席位 再拿一席就可繼續控制參院
美國期中選戰火熱，民主黨籍聯邦參議員凱利11日確定擊敗共和黨馬斯特斯，在亞利桑那州贏得連任，民主黨只要再拿下一席，就能保有參院控制權。參院有100席，這次改選35席，目前只剩內華達州和喬治亞州各一席的當選人尚待確定。內華達州計票工作仍在進行，民主黨籍現任參議員瑪斯托與共和黨籍對手賴克紹的差距大約僅有800票，喬治亞州則需由票數領先的兩名候選人進行決選，還要等待數週才有結果。 （看完整報導）
盛世公主號遊輪爆疫情 800人停靠雪梨隔離
路透社報導，澳洲嘉年華遊輪公司表示，旗下盛世公主號遊輪已停泊在澳洲人口第一大州新南威爾斯首府雪梨，船上約有800人驗出COVID-19病毒陽性反應。「澳洲人報」報導，船上載有4600人，於10月31日啟航，在紐西蘭周邊展開12天旅程。澳洲內政部長歐尼爾12日安撫民眾表示，在紅寶石公主號事件發生後，當局已制定常規，現行防疫規定足以因應。 （看完整報導）
中國調整封控措施未消弭亂象 廣州物資短缺、醫護崩潰痛哭
中國政府發布「優化防疫20條」措施，包括取消「次密接」判定，密切接觸者隔離天數也從7+3共10天縮短為5+3共8天，陷入嚴重疫情的廣州隨即表態堅決貫徹落實。雖然當局宣布優化防疫措施，嚴禁隨意封控等亂象，不過中國網友表示，這波疫情重災區廣州市海珠區因執行封控，民眾依然買不到油鹽等民生物資。「北京之春」雜誌主編胡平指出，目前中共的動態清零可說是騎虎難下。他說，中國拒絕進口效力更高的外國疫苗，導致民眾的免疫力偏低，要使中國擺脫疫情，首先就要糾正中共當局的錯誤。 （看完整報導）
雙11購物節結束 中國電商銷售業績低調快遞量下跌逾2成
中國今年度過一個冷清的「雙11」購物節。官方數據顯示，11日當天中國快遞業務量5.52億件，比去年下滑20.69%，有快遞業者吐槽，因為疫情封控，雙11業務量還不及平日。往年電商平台龍頭之一的天貓會以高調的「喜報」方式，在12日凌晨立即公布「雙11」當天的成交總額，今年天貓與另一電商平台京東都未立即公布數字。天貓僅表示與2021年持平，京東則稱「超越行業增速」。 （看完整報導）
霍華德加盟桃園永豐雲豹：來台灣是為了贏球 盼當年輕球員導師
台灣籃壇迎來史上最大咖洋將「魔獸」霍華德，生涯8度入選NBA美國職籃明星賽，如今加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹。霍華德在加盟記者會上霸氣表示「來台灣是為了贏球」，他不但要帶領球隊奪冠，也希望扮演導師，帶領年輕球員成長；他也親自決定他的中文譯名為「霍華德」。 （看完整報導）
曾被嫌棄因加燻魚翻身 飄香10多年台鐵八角便當將走入歷史
台鐵日前宣布，飄香10多年的「八角木質餐盒」因包裝成本太高，加上環保考量，預計11月底前，現有木質餐盒用完後就停售。台鐵這款便當曾被嫌棄退貨，因前台鐵餐旅服務總所經理李玉霞在餐盒中加了燻魚而改變命運。（看完整報導）
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