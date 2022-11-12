盛世公主號遊輪爆疫情 800人確診停靠雪梨

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澳洲嘉年華遊輪公司表示，旗下盛世公主號遊輪已停泊在雪梨，船上約有800人驗出陽性反應。（圖取自facebook.com/PrincessCruisesTW）

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）船上有多達800人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「盛世公主號」遊輪停泊雪梨，澳洲內政部長歐尼爾今天安撫民眾表示，現行防疫規定足以應對此一情況。

路透社報導，澳洲嘉年華遊輪公司（Carnival Australia）表示，旗下盛世公主號（Majestic Princess） 遊輪已停泊在澳洲人口第一大州新南威爾斯（New South Wales）首府雪梨，船上「約有」800人驗出了病毒陽性反應。

「澳洲人報」報導，船上載有3300名乘客和1300名船員共4600人，於10月31日啟航，在紐西蘭周邊展開12天旅程。

新南威爾斯衛生當局將此疫情風險等級列為「第3級」，意即傳染性高。

此事已被拿來和眾所周知的2020年「紅寶石公主號」（Ruby Princess）遊輪疫情相比，當時也是由新南威爾斯州處理，而調查發現，當年船上群聚導致914人感染，28人病故。

歐尼爾（Clare O'Neil）表示，在紅寶石公主號事件發生後，當局已制定「常規」，如今新南威爾斯州衛生局將負責決定，如何安排盛世公主號乘客「依個別狀況」下船。

根據新南威爾斯州衛生局，全球性娛樂企業嘉年華集團（Carnival Corporation & plc）旗下品牌澳洲嘉年華遊輪公司表示，盛世公主號的確診乘客已在船上隔離，並由船上醫護人員照料。衛生局並說，現正與船上人員合作，監測乘客與工作人員的健康狀況。

與此同時，澳洲各地的COVID-19確診病例數正在增加，聯邦政府本週指出，這顯示Omicron新興變異株XBB已在社區傳播。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111112