伸援烏克蘭難民 荷蘭豪華遊輪成臨時收容所

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各界紛紛馳援烏克蘭，福倫丹號成為難民的臨時住所，最多可收容1500人。（圖取自twitter.com/HALcruises）

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（中央社鹿特丹7日綜合外電報導）烏俄戰爭爆發已滿6週，歐洲許多飯店和民宿業者向烏國難民伸出援手，提供免費住宿，一艘停靠在荷蘭鹿特丹（Rotterdam）的遊輪也敞開大門，最多可收容1500名逃離戰火的難民。

福倫丹號（Volendam）遊輪船長惠塔克（Ryan Whitaker）告訴美國有線電視新聞網（CNN）:「對我們的船員來說，讓福倫丹號為經歷許多苦痛的家庭提供舒適、溫暖的環境，是我們的榮幸。」

荷美航運公司（Holland America Line）旗下的福倫丹號長237公尺、擁有10層甲板。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，該船尚未重新開始載客，但船員已全數回歸，以為原訂5月的啟航預做準備。

荷蘭政府先前承諾收容5萬名流離失所的烏克蘭人，因此當局於3月下旬聯繫荷美公司，詢問是否可承租一艘船，作為難民的臨時住所。

荷美公司歐洲船隊營運主管哈辛（Sibrand Hassing）表示，公司很樂意提供相關協助，因為它能「滿足（烏國難民）在食物和住房上的迫切需求」。

鹿特丹市政府一名發言人解釋，由於該市有「嚴重住房短缺」問題，因此目前無法向烏克蘭難民提供個人住房。

發言人說：「有些難民住在飯店裡，但這不是長久之計。所以我們決定在未來數個月中，將一些難民安置在船上。」

4月5日，首批100名烏克蘭人登上福倫丹號，未來還會有更多他們的同胞上船。

入住福倫丹號的烏國民眾每天可以享用三餐熱食，還能使用船上的各項設施，包括清潔服務、無線網路、健身中心等。

在為期3個月的租賃期內，福倫丹號將持續停靠在鹿特丹馬士河（River Maas）上的梅爾沃（Merwehaven）貨運港口。船上的人可以隨時下船，學生也可以去學校上課。

市府發言人強調，他們正「努力為每個在鹿特丹避難的烏克蘭兒童提供教育，我們希望在未來數週內達到這個目標。上課地點不會在這艘船上，而會在鹿特丹的某個地方。」

此外，根據當地防疫規定，當局鼓勵船上難民佩戴口罩。烏克蘭民眾登船時將接受一般健康檢查，任何出現COVID-19疑似症狀者都會接受檢測，船上也會提供COVID-19疫苗。荷美公司表示，全體船員都會遵守防疫規定。

福倫丹號預計於7月恢復正常載客，即將推出的行程包括北極圈的永晝航行和北歐首都之旅，為期2週的旅程約要價每人2400美元（約新台幣6萬9350元）。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110408