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美籍女騎士環台爆胎苦惱 關山暖警幫忙獲讚very good

2022/11/15 13:12
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）美國籍女騎士環台，自行車爆胎，正苦惱不知所措，關山分局員警及時伸出援手，讓她能繼續行程，離去前頻讚台灣警察very good。

台東縣警察局關山分局警員林張仲康，今天告訴中央社記者，昨日上午8時關山分局鹿野分駐所警員吳柏義執行家戶訪查勤務，正準備簽巡鹿野台9線旁超商時，發現外國女騎士蹲在自行車旁，不斷查看單車狀況，直覺她需要幫助，遂主動以美語上前關心詢問May I help you，女騎士以中英文夾雜方式回應「我來自美國，騎自行車環島，但爆胎了，正苦惱時，能碰到警察，I'm very lucky」。

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林張仲康說，同事察看後發現前輪沒氣，因距離分駐所不遠，同事便以手勢向女騎士表示follow me；抵達分駐所後便立刻取出打氣筒欲為自行車打氣，但卻發現後輪遭釘子刺穿；隨即再領著她轉向鹿野街上自行車店求援，並速迅完成修復，讓她安全上路。

吳柏義接受中央社記者電話訪問表示，這名美籍女騎士離去前，除了開心與警方合照外，更不斷以生澀中文說著「謝謝有你，謝謝警察」，並稱讚Taiwan police are very good。（編輯：陳仁華）1111115

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