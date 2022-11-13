德國夫婦旅遊受困中橫 合歡派出所以台灣特產餵飽飽

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）德國一對夫婦來台旅遊，日前從南投前往花蓮時，因不熟悉中橫路況，受阻在台8線關原搶修路段管制站，在合歡派出所員警協助下，車宿山區，並享特產果腹，讓外籍遊客頻致謝。

受季節氣候影響，花蓮山區上月屢降雨，台8線中橫關原搶修路段路基流失，在公路總局趕工下，6日搶通便道，每天上午7至8時、中午12至下午1時、下午3至3時30分3個時段放行。

來自德國的黑瑟巴特夫婦來台旅遊，因不熟悉中橫的路況，以致他們傍晚5時許由南投清境要前往花蓮旅遊住宿時，被困在台8線114.6K的合歡派出所管制站，無法通過坍方災區。

由於黑瑟巴特夫婦操著德國腔英文，合歡所員警一頭霧水，於是由新城分局外事警員許權印透過電話溝通翻譯。

原來黑瑟巴特夫婦已用網路Airbnb預訂秀林鄉富世村一家民宿4天3夜，不料環島首日就遇上中橫坍方管制，無法順利入住，他們希望能借用合歡所的wifi以手機取消訂房。

外事警員許權印四處電話聯繫，聯繫上這家民宿，民宿業者得知德國遊客的困境後，答應取消當日訂房，不收退房費，也將給予這對夫婦之後3天的訂房折扣。

黑瑟巴特夫婦得知後放鬆心情，也願意在山區車宿度過一晚，警員賴彼得帶領他們前往關原加油站下方大平台暫停休息，此處不僅腹地廣闊，還有公廁及用水。

由於黑瑟巴特夫婦晚餐沒有著落，賴彼得返所蒐集遊客寄來的愛心物資，包括高雄花生糖、彰化蛋黃酥、大甲奶油酥、大溪豆干、龍潭花生糖等，還有關原加油站的肉粽，賴彼得整理一袋送去給黑瑟巴特夫婦享用，黑瑟巴特夫婦受寵若驚，歡喜不已，頻對員警表達感激。

此外，賴彼得提醒黑瑟巴特夫婦隔日7時是首梯放行時段，員警將會前導帶領停等車隊通過坍方災區，屆時員警會先來關原加油站下方大平台對所有車宿遊客morning call，請他們不要太過慌張。

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黑瑟巴特夫婦對合歡所員警全方位的服務頻表讚許，並表達獲得台灣警民熱情且慷慨幫助，實在是難得的旅遊經歷。

新城警分局表示，合歡所員警面對中外所有遊客皆是「無差別服務」，包括在雨中騎行的機車騎士到合歡所借用廁所，員警一定請全身發抖的騎士們進派出所喝杯熱騰騰的薑茶，若是飢餓，則有多款泡麵可以享用；對於登山、開車的遊客，若身體不舒服，則有足量的氧氣罐、暈車藥等可應急；派出所內還有曾受助的遊客寄來各地名產等，這些愛心物資，合歡所員警並不會據為己用，而是留著以備受困遊客享用，讓愛心循環。（編輯：陳仁華）1111113