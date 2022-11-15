新版耐震規範上路 納鄰近斷層建物改進等4大重點

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）睽違11年，10月正式上路的新版建物耐震規範，針對鄰近斷層建物、軟腳蝦建物、土壤液化、隔減震元件設計4大重點改進。國家地震工程研究中心今天表示，盼藉此讓建物達到「大震不倒、中震可修、小震不壞」的耐震要求。

國家實驗研究院發布新聞稿指出，為確保工程品質，國內工程都須遵循「建築物耐震設計規範及解說」施工，國震中心自2005年起協助內政部檢討修訂建物耐震規範。

國研院說明，該規範歷經2006年、2011年兩次修訂，在間隔11年後，國震中心協助內政部修訂新版耐震規範，並於今年10月上路，融入最新科技研究成果，盼讓新建物符合「大震不倒、中震可修、小震不壞」的耐震要求。

此次修正有4項重點，第一，提升鄰近活動斷層耐震安全。國震中心說明，新版規範調整鄰近活動斷層區域的耐震設計要求，以確保建築物耐得住「近斷層效應」。以旗山斷層為例，依新版規範設計的鄰近斷層新建物，耐震能力可提升約2至3成。

第二，改善軟腳蝦建物耐震能力。國震中心指出，歷年多起地震中的建物倒塌案例，多為底層倒塌、上半部相對完整，此類俗稱「軟腳蝦」的底層軟弱建物，主因是低樓層為開放空間供公眾使用，使結構及非結構牆量較少，加上傳統騎樓式設計，讓底層抗震能力更弱。

對於「軟腳蝦」建物，國震中心建議儘速評估與補強結構，新版耐震規範就此訂定「排除弱層破壞」補強規定，經評估須強制改善者，在完整補強或拆除重建前，可採取階段性補強，以提供短期保護措施。

第三，精進土壤液化圖資與抗液化設計。國震中心說明，國震中心蒐集逾600筆國內外土壤液化案例，分析計算出台灣不同區域土壤的抗液化強度，發展出本土化的土壤液化評估方法，並收錄於新版耐震規範中。

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如此，能讓各單位製作液化潛勢圖時有同樣標準，可精進全台液化潛勢圖資正確性、代表性，設計工程師可據此更準確識別施工區域的液化潛勢及影響範圍，提出正確可靠的抗液化設計，確保建物安全。

第四，確保隔減震元件設計品質與效能。國震中心說，在新版耐震規範中，針對隔減震元件的性能測試與品管程序，訂出嚴格細緻的規定與要求，以確保隔減震元件的品質與效能，以期發揮出應有效能。（編輯：張均懋）1111115