國1五股交流道增設匝道決標 估116年完工

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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部高速公路局今天表示，國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程決標，預計一個月內完成簽約，預估116年完工，進而改善五股交流道及周邊道路壅塞。

高公局發布新聞稿表示，國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程在今天決標，高公局將於一個月內完成簽約事宜，其中涉及地方道路施工的交維計畫，將督導施工廠商於簽約後2週內研提交維計畫送新北市政府交通局審查，等交維計畫核定後，即辦理施工。

高公局指出，國道1號五股交流道因周邊多股車流匯集並受號誌停等影響，交流道及連絡道路（新五路）長期壅塞致服務水準不佳，為打通交通瓶頸，規劃採增設跨越楓江路的北入及北出高架匝道改善交通服務水準。

高公局指出，10月已完成設計並辦理工程招標，但因五股交流道交通量為全國最高，工程施工難度高、交通維持不易，加上近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，及整體工、料上漲等因素，致此工程歷經7次流標，經重新調整預算及工期，已於今天以新台幣36億3602萬元決標予皇昌營造股份有限公司，工期1440日曆天。

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高公局說，由於工程施工範圍道路交通壅塞十分嚴重，為維持施工中既有道路通行，涉及地方道路施工的交維計畫將有賴新北市政府交通局審查，高公局將於廠商交維計畫核定後即請開工，希望工程如期如質於116年完工，進而改善五股交流道及周邊道路壅塞。

另外，高公局說，民眾關心的「國道1號林口交流道改善工程」，交流道也屬高流量交通，高公局已依循五股交流道模式，檢討預算及工期，重新辦理招標作業中，希望工程招標順利。（編輯：管中維）1111115