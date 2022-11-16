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宜蘭大雨特報 新竹以南白天溫暖達31度

2022/11/16 08:20（11/16 08:48 更新）
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中央氣象局指出，16日水氣較多，主要降雨在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島。圖為民眾到台北內湖山區踏青。（中央社檔案照片）
中央氣象局指出，16日水氣較多，主要降雨在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島。圖為民眾到台北內湖山區踏青。（中央社檔案照片）
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（中央社台北16日電）中央氣象局指出，今天水氣較多，主要降雨在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，清晨時5許發布宜蘭縣大雨特報；白天感受溫暖偏熱，中南部日夜溫差較大。

氣象局表示，今天水氣較多，東北部降雨最明顯，有機會出現局部大雨，基隆北海岸、花東沿海地區可能有較大雨勢發生。對流雲系發展旺盛，宜蘭地區有局部大雨發生機率，清晨時5許發布宜蘭縣大雨特報。

另外，桃園以北雲多、有零星短暫雨，但整體降雨在下午減緩，水氣逐漸轉乾，天氣轉為多雲偶爾可以見到陽光，新竹以南地區的天氣整天為晴到多雲。

氣溫方面，各地低溫為攝氏20至22度，感受偏涼，白天高溫桃園以北及東半部為25至27度，新竹以南可達28至31度，感受溫暖偏熱，在中南部日夜溫差較大。

氣象局指出，雲林以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖容易有較強陣風。近期清晨中南部地區易有局部霧或低雲，馬祖地區能見度較低。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風區，擴散條件差，污染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1111116

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