嘉義鰲鼓濕地眾多雁鴨科聚集 適合親子賞鴨紓壓

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嘉義林管處指出，據鰲鼓濕地生態旅遊解說團隊調查，截至15日有近千隻雁鴨科在鰲鼓濕地森林園區現身，民眾可帶著望遠鏡或相機到園區觀察鴨群，但也提醒應遵守相關原則，避免干擾雁鴨生態。（許自來提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月15日

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義縣鰲鼓濕地森林園區目前估計有近千隻雁鴨科聚集，只要在園區觀海樓，就可以看見熱愛群聚的雁鴨群各自展現擅長的覓食技巧，非常適合親子一同賞鴨紓壓。

嘉義林管處今天發布新聞稿指出，據鰲鼓濕地生態旅遊解說團隊調查，截至今天有近千隻雁鴨科在鰲鼓濕地森林園區現身，在水面上轉圈的覓食高手「琵嘴鴨」，利用繞圈方式擾動水流，水中食物碎屑就會自動浮上來；體型小巧的「赤頸鴨」雄鴨，頭頂上那一抹金黃就是牠們的招牌。

另外，「尖尾鴨」脖頸修長搭配黑色尾羽纖細，頸上還有純白毛色，吸引目光；在鰲鼓定居的「花嘴鴨」，經常到處遛小鴨群，牠們繁殖最多有10隻；深褐色頭上有醒目大白眉的「白眉鴨」，輕點水面過濾食物，則是牠們的絕技。

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嘉義林管處表示，民眾可闔家帶望遠鏡或相機到鰲鼓濕地園區觀察鴨群，但須遵守3守則，請勿高聲喧嘩，以免驚嚇到現場的鴨群或鳥群；勿過分追逐目標鳥種，並保持適當距離，避免造成鳥類緊張；如果附近有其他鳥類築巢，請盡速遠離，降低繁殖干擾。

民眾若想了解更多關於「鰲鼓鴨子圖鑑」系列詳細資訊，可追蹤「鰲鼓濕地粉絲團」臉書（Facebook）貼文，或與東石自然生態展示館聯繫，由專人解說。（編輯：黃世雅）1111115