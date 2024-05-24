長榮國際加速執行分家承諾 再賣長榮航5萬張

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（中央社記者江明晏台北24日電）長榮國際繼續執行分家承諾，今天再度申報轉讓長榮航空5萬張持股，這也是長榮國際在今年董事會改選董事長，並通過要賣出長榮航股權後，第3度賣出長榮航空持股。

根據申報資料，長榮航大股東長榮國際本次預計轉讓5萬張持股，轉讓後仍有40.2萬張持股，預計在5月27日至6月26日期間於一般市場交易。先前兩次申讓分別為4月12日轉讓3萬張與5月10日轉讓5萬張。

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長榮國際被視為長榮集團金庫，具有控股性質，原先由張榮發3子張國政人馬張明煜擔任董事長，今年4月3日長榮國際召開董事會，改由張榮發長子張國華人馬葉佳全擔任董事長，也通過出售長榮航空股權。業界解讀，這是老大張國華要老三張國政接手長榮航，執行「海空分家」的承諾。

根據長榮航空前十大股東名單，累計至今年3月底，前5大依序為長榮國際持股9.86%、長榮海運持股7.43%、元大商業銀行受託保管華光投資公司投資專戶持股4.92%、長榮鋼鐵3.63%，還有已故的張榮發仍有2.44%。（編輯：張均懋）1130524