高雄男拒檢撞傷1警投案送辦 一路違規最高罰逾20萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄26日電）傅姓男子昨天晚間在高雄三民區遭警盤查，竟拒檢開車逃逸還衝撞1員警致手腕骨裂，遭警方鎖定追緝；傅男今天下午主動投案，遭依妨害公務等罪嫌移送，一路違規總計最高可罰逾20萬元。

高雄市警察局三民第二分局發布新聞稿表示，29歲傅男下午2時許到鼎金派出所投案，他涉及危險駕車、蓄意撞傷執勤員警，違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，以及第61條第1項第3款、第2項，吊銷駕照並處9萬元以上、15萬元以下罰鍰並施以道路交通安全講習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

還有紅線臨時停車、沿線逃逸時6次逆向行駛、4次闖紅燈等，都將依違反道路交通管理處罰條例開罰；綜合上述違規項目總計最高可處傅男20萬8800元罰鍰，並依妨害公務、毀損、公共危險等罪嫌移送。

三民第二分局轄下派出所林姓、鍾姓2員警25日晚間9時45分許執行巡邏勤務時，巡經三民區鼎中路與金山路口處，發現一部車紅線違停隨即上前盤查，未料遭傅男拒檢並開車加速逃逸，過程中擦撞林姓員警致左手腕骨裂。（編輯：陳仁華）1130526