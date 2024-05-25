男酒駕闖紅燈被攔查拒測 中市警開單重罰18萬元

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市王姓男子酒後騎機車闖紅燈，遭巡邏員警發現攔查，警方今天表示，王男聽到員警將實施酒測時，隨即發怒拒絕酒測，警方依法開單處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管機車。

台中市警察局第四分局今天說明，大墩派出所員警日前執行守望相助勤務，於清晨5時經過南屯區向上路與惠中路口，發現39歲王男騎乘機車違規闖紅燈，隨即主動攔查，靠近即聞到身上散發陣陣酒味。

警方指出，初步使用酒精檢知器即呈現酒精反應，王姓騎士向員警表示稍早和友人至KTV歡唱結束準備返家，期間有飲用酒精飲品，再三央求不要施測，並對於員警提供礦泉水供其飲用，直誇警察貼心。

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沒想到在員警講述酒測相關規定後男子瞬間變臉，警方表示，王男除發怒痛斥員警，最後憤而摔水瓶拒測，員警除依道路交通管理處罰條例規定開出18萬元罰鍰，並當場移置保管機車。

警方進一步追查發現，王姓騎士駕照早因屢次未繳罰單被註銷，這次酒後駕車違規被警察攔查，起初態度配合還能有說有笑，尚未意識到事態嚴重性，再得知機車代步工具會被查扣氣憤不已，由於王男酒駕是事實，警方依法連同闖紅燈、駕照業經註銷仍駕駛機車等違規項目一併開罰。（編輯：郭諭儒）1130525