通聯紀錄拼湊生活足跡 永豐銀大數據解碼揪異常客戶

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（中央社記者羅元駿台北26日電）「客戶在成為我們客戶之前，能做的KYC其實有一定侷限」，永豐銀行資深副總經理張升寶接受中央社專訪，談到當初會與Gogolook合作，源自於銀行的認識客戶（KYC）有著鞭長莫及的缺點。

當民眾走進銀行申請新開戶，櫃台人員必定詢問開戶用途，看似簡單提問，其實是金融業的KYC認證機制，對於客戶身分審查、盡責調查，協助政府洗錢防制以及防堵詐騙行為。簡言之，只要KYC認證做足，即能降低犯罪發生機率。

今年4月，永豐銀宣布與Gogolook（走著瞧股份有限公司）經數個月的研發與概念驗證，在警示帳戶偵測上取得突破性成果，一張新聞稿概略敘述內容，其實暗藏大數據解碼銀行客戶玄機。

事實上，永豐銀並非AI大數據應用門外漢，內部早已建置AI監測系統，預警客戶異常交易行為，有效即時攔截詐騙。

不過張升寶指出，要成功辨識是否有異常交易行為，前提須是永豐銀客戶。

換言之，尚未成為客戶的消費者，銀行的KYC須仰賴外部資訊補強，例如同業通報平台、聯徵中心信用報告、財金公司灰名單等；但即使外部資訊再詳盡，總有漏網之魚，無法全面防堵詐騙集團。

一場金融防詐論壇 牽起永豐銀與Gogolook合作契機

以Whoscall、美玉姨等防詐打假軟體走紅的信任科技Gogolook，去年11月參加金融防詐論壇，會中分享金融KYC防詐實務經驗，當時永豐銀行團隊正思考如何擴大KYC觸角，Gogolook的技術點子，觸動永豐銀想要合作的意願。

永豐銀看準通聯紀錄反映可能的金流路徑，結合Gogolook大數據，透過上萬筆通訊紀錄拼湊個人消費、財務信用與生活足跡，打破只能在銀行內部KYC困境，成為認識客戶新利器。

Gogolook公關蔡孟宏表示，當時為了確保雙方合作的提案能夠滿足永豐銀需求，彼此先進行概念性驗證（Proof of Concept, POC）。銀行將過去與詐騙有關的帳戶或交易資料，去識別化之後放在資料群中，試著讓Gogolook辨識，說穿了，就是銀行出考題測驗Gogolook。

蔡孟宏表示，光是做POC驗證工作，雙方工程與數據團隊前後花至少3個月時間。

目前永豐銀與Gogolook系統合作模式，若AI系統偵測客戶有異常通話行為，例如通話頻率突然暴增，系統會將評級結果回報給永豐銀，再結合永豐銀內部AI系統評估與人工進一步判讀，找出該名客戶異常原因。

系統標籤人工最後把關 今年10月拚全自動化判讀

張升寶指出，目前新客戶到櫃檯開戶，永豐銀也會運用Gogolook的商戶電話號碼分類了解，若發現這名欲開戶的民眾近期與地下錢莊、放款公司等機構聯絡，系統認為風險過高，此時櫃檯行員會加強臨櫃關懷，甚至可能婉拒開戶。

即使透過通聯紀錄KYC預警，現階段仍須人工做最後把關，張升寶舉例解釋，曾有客戶短時間提領金額接近3萬但都不超過金額上限，或是短時間在多家銀行提領轉帳，AI系統會將該名客戶特殊標籤並跳出預警，行員進一步查證，才發現該名客戶其實是網路賣家。

為避免誤判造成民怨，永豐銀採取穩健策略，以逐步上線方式，讓Gogolook大數據與永豐銀AI系統「磨合」到最佳狀態，張升寶透露，全自動化判讀仍是最終目標，內部期盼今年10月完全達陣。

永豐銀統計，去年全台分行防堵疑似詐騙案499件、累計總金額新台幣3.18億元，即使成效顯著，但張升寶不以此為滿，他強調，詐騙手法推陳出新，打擊詐騙自然是條無止盡道路。

張升寶笑說，Gogolook內部有一句激勵員工口號，「詐騙集團比我們更努力」，乍看以為是肯定詐騙集團，實際上要表達的是，既然歹徒都很努力了，身為打詐一份子，當然要加倍努力。（編輯：潘羿菁）1130526