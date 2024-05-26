台東縣關山辦越野拉力賽 選手自撞電桿傷重不治

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（中央社記者李先鳳台東縣26日電）華盟國際越野拉力賽25、26日在台東縣關山鎮登場，昨天有車輛車速過快衝入稻田，人員無礙；今天林姓選手自撞電桿身亡，警方將報請台東地方檢察署刑事相驗，釐清事故原因。

關山警分局今天表示，上午10時40分左右，在管制區賽道內，即關山鎮溪埔路，發生一起參賽選手自撞路旁電桿的意外死亡事故。

警消獲報到場將傷者送醫急救，50歲林男傷重不治，副駕駛46歲朱男意識清醒，輕微腦震盪。全案由關山警察分局報請台東地檢刑事相驗，以釐清事故發生原因。

台灣賽車教父稱號的「廖老大」旗下車隊昨、今2天在關山鎮參加拉力賽，昨天發生車輛疑因失控衝進稻田中，所幸人員未有傷亡。華盟拉力運動協會理事長彭志忠表示，已聯繫農地主人，待賽事結束後將討論賠償事宜。

彭志忠於賽事前指出，感謝關山鎮公所提供場地，已先公告比賽路線，並與沿路居民達成共識，安全措施也都非常完善，藉由此次全國各地約百名車手參賽，將加強宣導遵守交通法規，以確保行車及賽事安全。

關山警察分局也一再提醒主辦單位，務必請車手自律，賽車切勿離開管制區範圍，並遵守相關交通法規，警察將嚴正執法，以確保民眾行的安全。（編輯：黃世雅）1130526