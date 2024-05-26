涉酒後對空鳴槍射穿民宅陽台門窗 新莊男持槍投案

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（中央社記者王鴻國新北26日電）民眾家中坐，陽台的門窗竟被槍彈擊穿，所幸未造成傷亡，新北警方查緝時，涉開槍男子持槍向警方投案，並稱是酒後失控對空鳴槍，槍是已故友人給的。警方仍將溯源偵辦。

新北市警察局新莊分局今天發布新聞稿指出，家住新北市新莊區中華路某大樓的住戶昨天報案，25日凌晨0時許在住家聽到戶外疑似有鞭炮聲響，上午近11時查看發現陽台窗戶、木門均有破裂小孔，疑似彈孔痕跡。

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警方獲報派員到場鑑識採證後，確認窗戶及木門上確有圓形彈孔，現場也採獲彈頭1枚，就在警方展開偵辦並鎖定52歲鍾姓男子涉案後，鍾男當天下午1時許就帶著涉案手槍至警局投案。

經警方詢問，鍾男供稱是在熱炒店飲酒後失控持槍對空射擊1發後離去，不慎造成附近大樓住戶門窗受損，而槍枝是已故友人給的。警方詢問後依槍砲罪嫌將鍾男移送新北地檢署偵辦，並持續追查槍枝來源。（編輯：李錫璋）1130526