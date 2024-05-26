黃偉哲於荷蘭廣播節目發聲 介紹台南400淵源

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府去年底邀請荷蘭籍歌手馬丁．賀肯斯來台表演，荷蘭廣播聯盟記者曾前來採訪，同時訪問台南市長黃偉哲。市府說，訪問內容在5月初播出，有助深化雙方交流。

台南市政府今天新聞稿指出，荷蘭廣播聯盟（荷蘭語：Nederlandse OmroepStichting，簡稱NOS）是荷蘭最大廣播公司，去年底曾派記者到台南採訪黃偉哲及參與耶誕跨年活動的馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens），訪問內容在今年5月初於廣播節目中播出。

市府指出，在台南400之際，能將台南與荷蘭間400年前建立起的歷史連結，介紹給更多荷蘭民眾知曉，更別具意義。

台南市政府指出，節目中介紹400年前荷蘭聯合東印度公司在台南開展貿易與殖民，以及後續與台南產生歷史連結，黃偉哲以現今有高科技廠荷蘭商艾斯摩爾（ASML）在台南投資為例，說明過去台南與荷蘭歷史淵源，未來希望發展更多合作關係。

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黃偉哲透過新聞稿表示，在大航海時代，頻繁國際貿易促成台灣出現在世界舞台重要軌跡上，進而接觸世界、接軌國際，而台南就在這段歷史中與荷蘭相遇，400年後，不管台灣人或荷蘭人，能夠認識這段雙方共同歷史，從而產生自己思考，都是深具價值的，這也是台南400想傳達的精神。

台南市政府指出，馬丁．賀肯斯當時正在台南參與耶誕跨年活動，對於在異鄉以母語接受母國廣播專訪難掩興奮，還在訪談中獻唱「月亮代表我的心」，並描述對台南的喜愛。（編輯：李錫璋）1130526