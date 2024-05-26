民進黨苗縣主委陳詩弦勝出 對手陳光軒控不公

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣26日電）民進黨苗栗縣黨部主委選舉由立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦勝出，落選對手縣議員陳光軒喊不公，指控涉嫌養人頭黨員。陳詩弦對此表示遺憾，強調是不實指控，呼籲黨員團結。

民進黨苗栗縣黨部現任主委李貴富2屆任滿，主委改選由7年級青年世代陳詩弦、陳光軒「雙陳」競爭，今天選舉結果陳詩弦獲1035票、陳光軒獲669票，由陳詩弦勝出。

選舉結果出爐，陳光軒即透過臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示「沒有辦法接受這樣的結果，這場選舉充滿不公」，指控陳詩弦在過程中對他參選動機作抹黑，甚至出現代繳黨費等涉嫌買票行為。

陳光軒說，承認自己努力不夠，但代繳人頭黨員應受黨紀處分，後續將逐步公布相關證據。

對此，陳詩弦表示皆為不實指控，對於陳光軒說法感到不解、遺憾。

陳詩弦指出，選舉一定有競爭，過程中難免有紛擾，但他始終堅持不攻擊、不批評對手，持續以往一步一腳印耕耘經營基層，民進黨在苗栗相對弱勢，黨職選舉結束，大家更應該團結合作。

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陳詩弦也透過臉書發文，「感謝陳光軒在選舉過程當中對我的指教，期盼未來能夠在黨內多多溝通，一起加油，讓苗栗變得更好。」

陳詩弦說，未來將強化4大主軸，包括捍衛台灣價值，堅守民進黨核心理念；增設18鄉鎮服務處，定期辦理黨公職座談並提供法律諮詢、弱勢關懷、急難救助服務；定期舉辦多元化社區、親子活動，擴大在地民眾接觸；舉辦青年培訓營加強青年政治參與等，藉此讓民進黨在苗栗更加發展。（編輯：李錫璋）1130526