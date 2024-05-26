以色列大城特拉維夫響起火箭警報 4個月來首見

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（中央社特拉維夫26日綜合外電報導）法新社記者表示，以色列商業大城特拉維夫（Tel Aviv）今天響起火箭襲擊警報，以色列中部地區至少傳出3起爆炸。路透社指出，這是特拉維夫4個月來首次聽見火箭警報。

法新社報導，以色列軍方也說，國內中部各地都啟動了警報。值此之際，以色列部隊正在加薩走廊（Gaza Strip）最南端的拉法市（Rafah）等地，與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）進行戰鬥。

以色列軍方接著指出，至少8枚火箭從拉法市射向以國中部，防空系統「攔截到部分火箭」。

路透社報導，哈瑪斯武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（al-Qassam Brigades）宣布，今天對特拉維夫發動「大規模飛彈」攻擊。

艾茲丁．卡薩姆旅於通訊軟體Telegram的頻道發布聲明說，射彈是為了回應「猶太復國主義者屠殺平民」。

特拉維夫過去4個月不曾聽見火箭警報。以色列緊急醫護單位表示，他們未接獲傷亡通報。

這次攻擊顯示，儘管以軍已對加薩走廊進行7個多月毀滅性的陸空攻勢，艾茲丁．卡薩姆旅還是有能力發射長程火箭。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1130526