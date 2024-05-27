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哈瑪斯衛生部：以色列空襲拉法至少35死數十傷

2024/5/27 06:51（5/27 07:23 更新）
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（中央社拉法／耶路撒冷27日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部今天清晨表示，以色列對加薩最南端拉法巿一個流離失所者收容中心展開空襲，造成至少35人喪生、數十人受傷。

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）政府媒體辦公室在聲明中表示：「以色列占領軍犯下可怕大屠殺，對位在拉法省（Rafah Governorate）西北部聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的巴卡薩特（Barkasat）流離失所者收容中心蓄意進行密集轟炸。」

哈瑪斯衛生部在聲明中指出，以軍空襲「造成35名烈士犧牲、數十人受傷。他們大部分是孩童和婦女」。

以色列軍方今天清晨也表示，對拉法進行空襲，知悉有平民在事件中受到傷害的消息。

以色列軍方在聲明中指出：「不久之前，（以軍）對哈瑪斯在拉法的一個院落進行空襲，影響深遠的哈瑪斯恐怖分子在當地行動。」

聲明提到，以方「知悉空襲引發火災，造成那個地區有數位平民受到傷害」。

加薩民防機構指出，以色列這波空襲至少造成當地50人死傷。有10萬名流離失所者住在當地。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，所屬一處野戰醫院正收治「一波湧入的傷患，尋求治療外傷和燒燙傷」，並且通報其他醫院也收治大量患者。

它在聲明中說：「我們團隊正盡全力挽救生命。」

今天深夜拉法其他地區也通報遭到空襲。科威特專科醫院（Kuwait Specialized Hospital）表示，接獲包括一名孕婦在內的3具遺體。（譯者：何宏儒）1130527

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