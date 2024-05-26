埃及放行 援助物資卡車開始駛入加薩

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（中央社開羅26日綜合外電報導）埃及媒體「開羅新聞」（Al-Qahera News）報導，載運援助物資的卡車今天開始經由以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）邊界關卡，從埃及駛入加薩走廊（Gaza Strip﹚。

根據法新社，總共「200輛卡車」之前已從拉法（Rafah）邊界關卡的埃及一側，向南移動約4公里，來到克瑞沙洛關卡。自從5月初以色列占領拉法關卡的巴勒斯坦一側後，拉法關卡便關閉至今。

只要以色列軍隊仍掌控拉法關卡的巴勒斯坦一側，埃及就拒絕協調經由拉法關卡運送援助物資。

但美國白宮表示，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）24日與美國總統拜登（Joe Biden）通話時，同意讓援助物資經由南加薩另一個邊界關卡克瑞沙洛送進加薩。

開羅新聞並未說明有多少輛卡車已經通過檢查、進入被封鎖的加薩，只報導「4輛油罐車」已經跨越邊界並開往醫院。

路透社報導，由於拉法關卡關閉，一些原定送往加薩的補給食品已開始腐壞。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130526