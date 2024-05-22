以色列展開拉法軍事行動 聯合國暫停在城內發放食物
2024/5/22 20:25（5/22 20:40 更新）
（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天說，由於供應問題和不安全因素，已暫停在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）分發食物。
UNRWA在社群媒體平台X上發文說：「由於缺乏供應和不安全，拉法目前已暫停分發食物。」
UNRWA今天通報，由於以色列正在進行軍事行動，UNRWA以及聯合國世界糧食計劃署
（World Food Programme）位於拉法的配送中心都無法進入。
世界糧食計劃署
- 1961年成立，總部設在義大利羅馬，是全世界最大的人道組織，致力於消除飢餓，並促進糧食安全。
- 1965年成為聯合國正式常設機構。
- 工作以緊急援助、重建及發展援助為主，每年約對80國、8000萬人提供援助。
資料來源：世界糧食計劃署
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1名美國資深官員說，以色列已經處理美國拜登政府對全面地面入侵拉法的許多關切，以軍入侵目的是剷除拉法的哈瑪斯戰士。美國總統拜登先前曾說，如果以色列進攻計畫不優先考量無辜巴勒斯坦人民安全，他將反對全面軍事攻擊這座擠滿流離失所平民的城市。
這名官員說，政府並未支持以色列的入侵計畫，但表示以色列官員修改入侵計畫，顯示他們正在認真看待美國政府的關切。
在過去兩週裡，數十萬人在混亂中逃離拉法，在新的帳篷營地尋求庇護，或擠進已經被以色列先前進攻重創的地區。根據以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT），在大約90萬人匆忙逃離後，據信仍有約40萬人留在拉法。
世界糧食計劃署發言人伊蒂法（Abeer Etefa）說：「加薩的人道行動近乎崩潰。」她說，如果糧食和其他物資不能恢復大量進入加薩，類似饑荒的情況將會蔓延。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1130522
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