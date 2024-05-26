以色列：國際法院對拉法的裁決未排除所有攻勢

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（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）以色列官員今天表示，國際法院（International Court of Justice）下令停止對加薩南部拉法（Rafah）的軍事進攻，但以色列政府認為，命令存在空間允許在拉法進行一些軍事行動。

路透社報導，在南非指控以色列涉及種族滅絕案件的緊急裁決中，國際法院法官昨天命令以色列立即停止對拉法的攻擊。

以色列表示，正在拉法剷除哈瑪斯（Hamas）戰士。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）今天對以色列N12電視台表示：「他們要求我們不要在拉法進行種族滅絕，我們並沒有進行種族滅絕，我們也不會進行種族滅絕。」

當被問及拉法攻勢是否會繼續時，哈尼比說：「根據國際法，我們有權自衛，證據是國際法院沒有阻止我們繼續自衛。」

總部位於海牙的國際法院尚未對哈尼比的言論發表評論。哈瑪斯也尚未發表評論。

另一位以色列官員指出，國際法院裁決的措辭是有前提條件的。

這位不願透露姓名的官員表示：「有關拉法行動的命令並非通令。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130526