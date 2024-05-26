進駐科學園區醫療機構 高雄秀傳醫院第3季開幕

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）秀傳醫療體系今天在南部科學園區高雄園區舉辦健走活動，高雄秀傳紀念醫院院長趙昭欽出席表示，高雄秀傳紀念醫院預計今年第3季開幕，將為周邊居民和園區員工提供全面的健康醫療服務。

高雄市立岡山醫院、台南市立醫院、高雄秀傳紀念醫院籌備處今天在南部科學園區高雄園區舉辦健走活動，鼓勵民眾走出戶外。此次活動吸引了約1100人參加。

趙昭欽表示，高雄秀傳紀念醫院預計於今年第3季開幕，將成為園區內的重要醫療機構，為周邊社區居民和廠區內員工提供全面的健康醫療服務。而醫院不僅致力於提供高品質的醫療服務，也積極推動社區健康促進活動。

秀傳醫療體系南區總院長暨台南市立醫院院長蔡良敏表示，秀傳醫療體系除了致力於提供優質的醫療服務，也非常注重社區的健康促進工作。希望透過這次活動讓大家體會到運動益處，未來高雄秀傳紀念醫院會是大家健康路上的堅強後盾。

高雄市岡山醫院院長于慶龍說，健走是很好的運動，好處很多，而且隨時隨地都能走，鼓勵大家一起走出戶外，參加健走活動。

今天健走活動有不少家庭攜手同行，沿著科學園區內的路科一路、路科八路、路科三路等路線，全程約6公里，並正逢黃金風鈴木、羊蹄甲等花期，民眾可邊賞花，邊在戶外運動，療癒身心。（編輯：黃世雅）1130526