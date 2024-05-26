國1大雅系統銜接台74線通車 交通順暢快20分鐘

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）國道1號與台74線銜接工程5月13日通車。台中市交通局觀察通車後狀況，尖峰時段國1大雅及台中交流道下匝道車流量減少20%，國1往台74線潭子及西屯方向，約省20分鐘。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，國1大雅系統交流道通車後，往返大台中的車流可經由大雅系統交流道直接通行國1與台74線，不需再透過平面道路轉接，紓解國道1號大雅、台中及南屯交流道及聯絡道和大雅交流道周邊平面道路交通壅塞問題。

葉昭甫指出，尖峰時段，國1往台74線潭子方向（豐原交流道至崇德出口匝道）預期可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向（豐原交流道至西屯出口匝道）大約省下20分鐘，提升高快速路網效能。

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民眾表示，以往上下班常塞車，尖峰時間車流多到打結，大雅系統交流道通車後，從豐原開到北屯區壅塞情況明顯銳減，解決多年來的交通瓶頸。也有常需搭高鐵南來北往的用路人說，從北屯開車到高鐵烏日站，不只沒塞車還提早到高鐵站。

交通局補充說明，市府密切監控大雅系統交流道周邊交通狀況，並加強台74線沿線及鄰近平面道路路段（口）交通疏導，以維護交通順暢。呼籲民眾出門前透過「台中交通網」APP查看高快速道路與市區的即時路況影像，避開塞車路段，確保行車順暢。（編輯：黃世雅）1130526