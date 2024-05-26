那瑪夏全國布農奧運閉幕 高雄奪31金、27銀

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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄那瑪夏區主辦「113年度第21屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」25日閉幕，由區長孔賢傑將會旗交給下一屆主辦單位花蓮縣卓溪鄉。高雄這屆共贏得31金、27銀、32銅。

高雄市政府原住民事務委員會發布新聞稿指出，賽事自23日起至25日，聚集來自高雄、台東、花蓮及南投共4縣市、9個行政區、超過5000名布農族選手，彼此歷經3天熱血競賽，都帶著榮耀回到家鄉。

高雄那瑪夏及桃源區布農族人們卯足全力參賽，舉重項目表現非常亮眼，共拿下11面金牌、6面銀牌、6面銅牌；桃源區國手高展宏展現金牌水準輕鬆奪冠。

另外，布農運7項傳統運動中，高雄還拿下6項金牌，包括那瑪夏區傳統射箭國中混合組、傳統鋸木國小混合組、傳統摔角社會組及傳統狩獵社會男子組冠軍；桃源區則奪下傳統拔河社會混合組及傳統負重接力國小混合冠軍。

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尤其傳統摔角項目令人看得熱血沸騰，市長陳其邁與主委阿布斯在開幕式前也到賽場觀看傳統摔角，場邊加油聲不斷，分出勝負後歡聲雷動，現場氣氛相當刺激；那瑪夏區選手也不負眾望奪得社會組冠軍。

主委阿布斯表示，高雄市明年將主辦「114年全國原住民族運動會」，會進行各項賽事選拔賽，盼下半年挑選出優秀高雄代表隊，能在各項目中展現非凡成績，為高雄爭取最高榮耀。（編輯：黃世雅）1130526