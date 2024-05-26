自然碳匯有望新增 竹林、森林經營方法學審查中

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（中央社記者張雄風台北26日電）環境部已公布143項自願減量專案方法學，然而外界所關心的「自然碳匯」仍僅有1項。根據資料，環境部日前已安排竹林、森林經營方法學審查，未來有望為自然碳匯增添助力。

根據環境部「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，現已公布143項（國外110項、國內33項）可供企業直接採用、申請減量額度專案的官方版自願減量方法；透過自願減量方法所取得的減量額度，也被稱為「碳權」，未來可在碳權交易所交易。

在自願減量方法中，外界所關注的「自然碳匯」，目前方法學中仍僅有「造林與植林碳匯專案活動」1項。

根據環境部氣候變遷署資料，近期自然碳匯部分已預告6項新增方法學，包含森林經營、竹林經營、紅樹林和海草復育、改進農業土地管理、低生長林增匯等。

其中環境部日前已進行竹林經營及森林經營2項方法學初審，但2案皆需補充修正後再審；在初審後仍需進行審議會（大會）決議，才算完備程序。

以竹林經營為例，根據會議紀錄，委員要求加強說明竹林經營活動類別，補充說明各類活動「碳匯」量比例。

另外有委員提醒，竹林成長快速，5年即到達成熟期，故竹林經營必須經常擇伐，方能維持碳匯效果；但竹林砍伐及竹桿運輸過程會產生二氧化碳（CO2）排放，甚至砍伐後的竹桿如不加以利用而棄置在林地內，也會被分解而釋出CO2。（編輯：張雅淨）1130526