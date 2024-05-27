邁向減碳 緯創淨零目標獲SBTi認證

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（中央社記者吳家豪台北27日電）經由國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」的嚴謹審核，代工廠緯創資通訂定的減碳目標與路徑今年4月獲得SBTi認證，SBTi並於官網正式宣布緯創的減碳目標。

緯創今天發布新聞稿表示，因應「巴黎氣候協定」控制全球氣溫升高不超過攝氏1.5度的目標挑戰，緯創積極轉型實踐低碳製造，依循SBTi發布的淨零標準（Net-Zero Standard），訂定符合國際認可的減碳路徑。

SBTi是由碳揭露專案（CDP）、聯合國全球盟約（UN Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute）及世界自然基金會（World Wildlife Fund）共同成立的倡議組織，致力於推動全球企業在2030年前將碳排放減少一半，在2050年前實現淨零排放。

緯創淨零的短期目標以2030年營運活動碳中和為方向，將2022年設定為基準年，在2030年將溫室氣體範疇一及範疇二的絕對排放量減少90%；同時，範疇三的排放量，即採購供應商的商品與服務、銷售產品所產生的排放，預計將減少25%。

長期目標而言，緯創設定於2050年達到淨零碳排，代表全球價值鏈的排放量減少90%。對於難以消減的最後10%排放量，緯創已在台灣科技業中率先展開森林經營碳匯專案，為碳中和及淨零最後一哩路預作準備。

緯創表示，未來將繼續透過創新技術和跨界合作，加速低碳營運的轉型，推動整體價值鏈邁向淨零減碳的共同願景。（編輯：張良知）1130527