台灣人成立悅墨畫苑 曼谷開展深化文化交流

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（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）由台灣人成立的曼谷悅墨畫苑在曼谷河城藝術中心展出學員的工筆畫作品，駐泰副代表薛秀媚出席開幕式表示，希望透過大家共同努力，深化世界各地與台灣的文化交流。

駐泰代表處發布新聞稿指出，「一攬芳華--曼谷悅墨畫苑成果展」5月25日至5月31日在曼谷河城藝術中心（River City）登場，展出曼谷悅墨畫苑學生們近期的畫作。

曼谷悅墨畫苑的前身是2021年成立的泰國工筆畫班，請來中華民國工筆畫學會榮譽理事長陳九熹擔任指導老師，2023年6月正式命名為悅墨畫苑，由世華婦女工商企管協會泰國分會會長張艾玲擔任首任苑長。

薛秀媚25日出席開幕式致詞表示，國畫淵遠流長，是中華文化最獨特經典的藝術表現之一，而工筆畫講究精細描繪花鳥景物等自然之美，並注重氣韻生動、傳神寫意。

薛秀媚指出，畫苑學員曾在國父紀念館和日本京都畫廊等處辦過畫展，希望透過大家共同努力，讓中華文化之美更加發揚遠播，深化世界各地與台灣的文化交流。（編輯：韋樞）1130526