郭國文當選民進黨台南主委 認對市長提名影響有限

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）民進黨台南市黨部主委選舉結果，由立委郭國文擊敗前市議員陳金鐘出線，外界認為結果可能牽動民進黨2026台南市長提名人選布局，郭國文則說，主委對市長提名發揮空間有限。

民進黨台南市黨部主委選舉2人競爭，最終由郭國文以得票數1萬3499票，擊敗陳金鐘6573票。

台南市長黃偉哲8年任期將在2026年屆滿，不少人把台南市黨部主委選舉視為爭取民進黨提名參選台南市長前哨戰，牽動民進黨內派系勢力，立委林俊憲、陳亭妃、王定宇等人都被外界評估為可能角逐市長提名人選。

郭國文此次參選市黨部主委，獲同屬新潮流系的林俊憲及不少市議員力挺，陳金鐘雖與王定宇同屬湧言會背景，但陳金鐘參選過程一再強調超越派系，爭取所有黨員認同，陳亭妃陣營則沒有推派代表參選。

郭國文晚間接受媒體聯訪表示，黨部主委是定期選舉，每2年選1次，時程一定會在市長選舉前，因此沒有因果關聯性，加上市長提名制度是黨中央決定，地方黨部主委在這方面發揮空間相對有限，僅在輔選上可提出相關建議及看法，並提早進行部署。

國民黨籍台南市議員蔡育輝告訴中央社記者，民進黨內爭取下屆台南市長提名，目前看來是陳亭妃與林俊憲跑在比較前面，其中陳亭妃起步及佈局又比林俊憲早一些，所以感覺稍微領先，但時間還久，變數也多，鹿死誰手還不知道。

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蔡育輝說，林俊憲被視為總統賴清德子弟兵，雖然有人認為郭國文選上主委有助林俊憲爭取提名，但民進黨提名方式決定權在黨中央，黨部主委只是執行角色，對整個局勢影響可能有限，最終還是要看黨主席賴清德態度。

蔡育輝表示，以往民進黨多採用全民調決定提名人選，但也曾有人猜測，是否可能為林俊憲量身打造某些方式暗助，包括讓黃偉哲入閣，再由中央指派林俊憲代理市長職務，甚至直接硬性操作棄用全民調，採直接徵召，但這些方式可能有損民進黨和賴總統形象，爭議也會比較多。（編輯：黃世雅）1130526