柯勝峯從基層創業到接班 要讓光陽成全球一線品牌

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光陽柯勝峯專訪1（中央社記者鍾榮峰台北26日電）1964年開業的光陽（KYMCO）工業，今年6月將迎接60週年，董事長柯勝峯重回光陽接班邁入第10年，他接受中央社團隊專訪時，侃侃而談個人接班前後的心路歷程，也揭櫫光陽集團未來10年發展策略藍圖。

專訪當天，光陽高雄廠區一貫忙碌作業，燃油和電動機車產線明亮潔淨，裝配聲響此起彼落，員工熟練地操作，廠區外整齊排滿當日傍晚將交由運輸業者載送至各地經銷商的新款車型。

光陽是在高雄土生土長的本土企業，初期與日本本田（Honda）技術合作，一路發展為台灣機車市場的重要廠商。1992年光陽自創KYMCO品牌，自主研發機車並行銷海外市場；2003年起，KYMCO成為100%獨立自主的品牌企業。

2014年6月，柯勝峯受命擔任光陽集團董事長，開啟他接班光陽的旅程；2018年，KYMCO在日本全球記者會上公布iONEX車能網，也展開KYMCO切入換電型電動機車和換電系統市場的新頁。

柯勝峯開發程式 助三陽經銷體系建立資訊化系統

時間回到1989年，柯勝峯從清大工業工程系畢業後，就進入光陽工作，成為集團的一份子。他一開始在電腦室寫程式，也跟著同事全台走透透，到各地經銷商幫忙安裝電腦系統。

柯勝峯笑說，光陽一開始的電腦系統，「是自己寫程式一個個建立起來的」；透過幫忙全台經銷商安裝系統，他也逐步了解光陽基層通路的樣貌。

2年後，柯勝峯赴美深造，取得康乃爾大學企業管理碩士（MBA）學位。柯勝峯1994年返台後，回到光陽進入企業策略部門（strategic business planning），有機會代表集團出國與其他企業洽談合資，視野更上一層樓。

柯勝峯創業試能耐 遇全球網路泡沫巨浪嚴酷考驗

不過，柯勝峯並沒有繼續留在光陽，他在1999年底離開光陽，在外創業成立網路公司。

柯勝峯回憶說，「當時在光陽，大家都知道我是誰，我有點像待在溫室裡」，藉由創業，他想試試自己的能耐。不過2000年起，柯勝峯的新創公司歷經.com網際網路產業泡沫化，他苦笑，「那時面對地獄般的嚴酷考驗」。

但柯勝峯並未被擊倒，創業後10年期間，他自認成長許多，在台北拚事業，體驗到台北與高雄截然不同的職場環境；對外他開創韓國和中國大陸市場，也在中國大陸待了2年。「這段期間，對我非常有幫助」，柯勝峯說道。

在中國大陸，柯勝峯眼見光陽在當地拓展業務面臨的現實瓶頸，想要協助集團克服難題的想法油然而生，於是興起重返光陽的念頭，為自己的人生帶來一個大轉折。

當時柯勝峯父親柯弘明已先行退休，光陽集團營運由內部老臣輔佐；柯勝峯2009年第3度重返光陽，以副董事長一職到集團各據點探訪，這時候的他，眼界與10年前已截然不同。

重回三陽感受危機 柯勝峯找出問題一一解決

柯勝峯回憶道，「這段時間，我跟員工打成一片，能真正了解公司實況，看到非常多事情，我非常有危機感」。他充分運用這段時間，瞭解光陽經營環境及面對的問題，並思考每個月該做哪些事情，一一羅列，預先準備。

他說，自己個性喜歡開創，「想做前人沒有做過的事情」，做事風格會未雨綢繆，「事情看比較遠」。

柯勝峯吐露，他從未主動要求接班，父親也未要求一定要接班。他回憶小時候，自己不喜歡念書，父親也不勉強，反而鼓勵他不妨去學學汽車修理。柯勝峯始終珍惜父親「願意放手」的互動模式，讓他有揮灑空間。

柯勝峯2014年受命出任光陽董事長，他坦言，接班前4年掌握機會熟悉集團內部運作，「這是我做最對的一件事」，讓他一接班就進入狀況。

柯勝峯接班迄今已進入第10年，他說，他對光陽有強烈的使命感，「一開始不習慣也得習慣」；現在的他，已經習慣光陽董事長這個位子了。

柯勝峯承諾 光陽將在全球占有不一樣的地位

柯勝峯說，光陽從祖父輩創業迄今已歷經60年，「光陽要更上一層樓，代表台灣品牌開創全球市場」。他眼神發亮說，「這事情本身就有成就感」。

展望未來10年光陽集團的目標，柯勝峯希望，在全球消費者心目中的光陽形象，是被認可、尊敬、有能見度的企業，也是具備全球品牌形象與價值的企業。

柯勝峯語氣堅定說道，「未來10年會是精彩的10年」，他許下承諾，光陽將在全球占有不一樣的地位，成為全球真正的一線品牌。（編輯：張良知）1130526