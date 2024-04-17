經濟部攜手車輛中心研發自駕技術 無人物流車隊9月上路

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（中央社記者劉千綾台北17日電）為解決物流人力短缺困境，經濟部技術司表示，由車輛中心研發的自駕車隊列技術，已與六和機械共同投入實車試驗運行，今年9月將與中華汽車展開上路試驗，不僅提升國內物流運輸量能，也可拓展供應商國際商機。

台北國際車用電子展今天登場，經濟部攜手法人與產業，設立台灣車輛移動研發聯盟（mTARC）主題館，展示在車輛智慧化與電動化領域共18項科技專案研發成果，並與中華汽車、Toyota、義隆電子、宏佳騰機車、六和機械、蓋亞汽車等27間廠商合作。

現場所展示的自駕車隊列技術，由車輛中心研發，也是MIT技術首次獲得汽車研發界奧斯卡獎之稱的AutoTech Breakthrough Awards肯定。經濟部產業技術司司長邱求慧說明，自駕車隊列技術可解決物流人力短缺的困境，多輛自駕車運行在路上也能克服其他車輛「插隊」的情形，並提升運送量能。

技術司指出，自駕車隊列技術已與六和機械共同投入實車試驗運行，將在今年9月與中華汽車展開無人物流車隊測試，帶動國內供應商推展至泰國、馬來西亞及日本等市場。

此外，工研院最新研發的「智慧駕訓班監考機器人」已在日本Toyota駕訓班集團實地測試及獲得認可，將於今年實際落地應用。邱求慧表示，以往考駕照需要有隨車的監考官，透過在專用車上安裝AI偵測及評量模組，可以解決人力不足的問題。

工研院最新研發的智慧駕訓班監考機器人，已在日本Toyota駕訓班集團實地測試及獲得認可，將於今年實際落地應用。（圖取自經濟部網頁moea.gov.tw）

會場也展示國產的機車防鎖死煞車系統（ABS），技術司表示，此技術已取得多項國際專利，並技轉六和機械及易碼科技進行量產，由於可將車廠開發時間降低50%，獲得宏佳騰、哈特佛、中華汽車及蓋亞汽車等車廠採用。

技術司指出，此ABS系統已搭載於一般重型機車、物流車及全地型車等各種車款，累積訂單超過6萬套，在台市占率超過2成，打破以往國外廠商壟斷的局面。

邱求慧表示，全球車輛產業持續朝向電動化和智慧化2大重要浪潮發展，國際能源署（IEA）預估，2030年美國和歐洲銷售車輛中將有60%是電動車；此外，產調機構預期2028年自動駕駛等級L2以上車輛市占率超過50%，全球智慧車用電子商機在2030年將達到5000億美元。

他指出，經濟部長期協助台灣產業善用ICT產業的既有優勢，切入新能源與智慧移動生態系，未來4年規劃投入新台幣50億元科專資源，協助產業布局國際供應鏈。（編輯：楊蘭軒）1130417