車用三展匯集千家廠商 台廠秀電動車和綠能方案

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）汽機車零配件、車用電子以及智慧移動三展將於17日起登場，預計19國的千家企業、超過2700個攤位規模展出，包括鴻海、東陽、帝寶、為升、士電、東元、成運、台達電、神達等台廠，將展示車用零配件與電子、新能源、車輛安全、電動車及自駕等方案。

台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）、台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）、台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）聯合展覽，將於17日至20日在台北南港展覽1館登場。

主辦單位外貿協會表示，此次展會以360ﾟMobility為主題，呈現汽機車及智慧移動生態系，涵蓋車輛零配件、車用電子、新能源、車輛安全、電動車及自駕技術解決方案。

根據官網資料，三展共計來自包括台灣、美國、馬來西亞、泰國、日本等19國1000家參展企業、超過2700個攤位規模展出，吸引超過100國、逾千位國際業者預登參觀。

從廠商來看，Taipei AMPA展會包括東陽、帝寶、為升、巨鎧、龍鋒、琦玉等廠商，Autotronics Taipei包括鴻海、神達、怡利電子等企業，以及台灣車輛移動研發聯盟等；2035 E-Mobility Taiwan集結士林電機、東元電機、成運、台達電、朋程、德州儀器、研華、公信電子、格斯科技等。

東元指出，此次以「綠色移動夥伴」為主題，推出可供12公尺巴士使用的新產品第三代半導體碳化矽（SiC）高效直驅系統外，也展示已打入美國改裝肌肉車的130kW二合一動力系統，以及其他可因應船舶、機具車等不同應用的模組化動力系統。

成運汽車將在展區正式發表自主研發的高功率直驅中央馬達，成運表示，預計今年下半年開始，陸續配置在成運自主研發的電動城際巴士，以及運用於桃園機場第三航廈旅客運輸系統的雙向自駕電動巴士。

展覽現場，成運將同步展示搭載218kWh電池容量的長途城際型快充電巴，預計下半年起投入量產。

怡利電子表示，此次展出一系列智慧座艙產品，包括3D空間視覺抬頭顯示器（3D SPATIAL VISION HUD）、全景抬頭顯示器（Panoramic Display; PHUD）、智慧化虛擬個人助理（AI VPA）。

此外，怡利電子也將展出二輪車用儀錶及E-Mirror電子後視鏡，鎖定東南亞市場，怡利電子表示，相關業務已與合作廠商洽商中。

怡利電子指出，在中國大陸取得車廠客戶HUD產品專案，陸續量產出貨，累積到2023年底，已量產超過100萬台，未來新案量產出貨，商機可期。此外東南亞車廠客戶車載資訊娛樂系統（Infotainment）及先進駕駛輔助系統ADAS產品出貨穩定成長。

工研院技術轉移輔導設立起而行綠能，獲得和泰集團和仰德集團旗下士林電機投資，起而行綠能在展會期間，將展出350kW直流充電機（PRIME），以及多款國際標準充電設備。

據了解，鴻海將展示2023年10月科技日曾經亮相、由鴻海董事長劉揚偉和輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳共同搭乘的Model B電動車款。（編輯：張均懋）1130416