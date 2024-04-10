東元董事候選名單提11席 邱純枝沈榮津利明献入列

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）機電大廠東元今天召開董事會，足額推舉7席董事和4席獨立董事新任候選人名單，包括現任董事長邱純枝、新任個人董事沈榮津、利明献等。

市場人士透露，東元大股東寶佳集團此次布局3席董事和1席獨董，華新麗華集團推薦2席董事，東元會長黃茂雄陣營提名人選包括邱純枝、黃呈琮等。

東元將在5月24日召開股東會，將改選7席董事和4席獨立董事。東元今天召開董事會，晚間公布公司派新任董事候選人名單，足額提名7董和4獨董共11席。

東元董事提名人選包括現任董事長東光投資法人代表邱純枝、現任董事東和國際投資法人代表黃呈琮、現任董事合遠國際投資法人代表周守訓、現任董事合遠國際投資法人代表程本清，以及曾任寶佳資產管理策略長、現職寶佳關係企業嘉源投資總經理吳素秋。

此外，東元也提名曾任行政院副院長、現為台灣金融控股公司董事長沈榮津，以及中國信託商業銀行董事長利明献，以個人身分參選東元董事。4席獨立董事提名人選包括現任獨董黃協興及新任人選童兆勤、陳慧遊、趙梅君。

東元表示，這份名單是由主要股東推薦並經過篩選後名單中，再遴選符合公司治理相關規範資格、以及東元未來業務發展所需的人選，經過公司治理及永續委員會審議後，再提交董事會決議通過。

東元指出，董事提名人選組合訴求專業化和國際化，具備高階企業與組織經營管理經驗，多數候選人同時擁有推動永續發展（ESG）的實務經驗與專才。目前，東元正加速數位轉型與建立產品與服務的綠能生態系。

東元指出，此次提名6位新候選人，多數擁大型企業的董事長或政府公部門首長的治理經驗，希望策重在跨國經驗、永續發展、再生能源產業、數位轉型、智慧製造和組織改造專業。

根據資料，童兆勤曾任中國信託金融控股公司副董事長，現任中嘉數位董事、封測廠力成獨立董事；陳慧遊現任中華民國人壽保險商業同業公會理事長；趙梅君現任律師事務所所長、中華仲裁院院士、國際婦女法學會中華民國分會常務理事、環宇-KY獨立董事等。

東元非公司派、菱光科技董事長黃育仁陣營，3月初提出4席董事和4席獨立董事候選人名單，今天晚間也一併公布。其中包括現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁尋求連任，以及新董事候選人陳良鑑；獨立董事4席候選人包括吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。

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東元在2021年改選11席董事，會長黃茂雄陣營及董事會聯合大股東寶佳集團、華新麗華共推候選人，黃茂雄陣營獲8席保住經營權，黃育仁陣營取3席董事；之後黃茂雄和黃育仁父子陸續透過改派董事法人代表方式，淡出東元董事會。

根據東元2023年第4季財報和年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股約17.45%，華新麗華持股10.8%，寶佳關係企業嘉源投資持股占比5.29%，菱光科技持股約2.87%，合遠國際投資占比2.36%，東光投資占比約1.5%。（編輯：張良知）1130410