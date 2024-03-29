黃茂雄：東元改選會很順利 董事長邱純枝不會退休

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）機電大廠東元會長黃茂雄今天表示，東元5月股東會改選董事會很順利，自己與大股東華新麗華和寶佳集團之間溝通順暢，現任董事長邱純枝不會退休。

對於菱光董事長、兒子黃育仁捲土重來，再提東元8席董事候選名單，黃茂雄說並不知情，他表示，「我們之間沒有什麼問題，一切水到渠成」。

東元下午舉行空調暨智慧生活事業群亞太區聯合新品發布會，東元會長黃茂雄親自出席，此外董事長邱純枝率總經理范炘、事業群總經理彭継曾等主管一同到場，會前黃茂雄接受媒體短暫採訪。

針對媒體提問黃育仁今年捲土重來，再提8席東元新任董事改選候選名單，黃茂雄說，「他已經是成人了，有經驗」，「我們之間沒有什麼問題，一切水到渠成」。

黃茂雄說，自己不知道黃育仁有提名8席董事候選名單，「黃育仁也越來越成熟了，我想沒有什麼大事」。黃茂雄指出，東元本身基礎很好，「黃育仁也知道」。

對於此次改選，黃茂雄表示，「改選一定很順利，沒有什麼問題」，他指出，東元公司業績也非常好，很穩定，集團在海外經營也很順利。

黃茂雄說，東元集團有3大開發單位，包括開發南港軟體園區的東安投資，以及世正開發，主要開發生醫園區，以及菲律賓蘇比克灣、越南平陽省和印度班加羅爾（Bangaluru）等工業區。而美國墨西哥投資，地價也狂漲，例如以前在舊金山矽谷的投資，逐步轉移至德州。

媒體提問邱純枝是否有意退休，黃茂雄說「沒有」，黃茂雄表示，有時候累了，當然會講兩句，但是邱純枝不會退休，「她是負責的人」。

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談到與大股東華新麗華和寶佳集團的互動，黃茂雄說，「我們三方溝通沒有什麼問題」，面對媒體持續追問，黃茂雄笑說，「我現在連董事都不是了」，之後便入席，與現場貴賓輕鬆暢談。

東元將於5月24日召開股東會並全面改選11席董事（包括4席獨立董事），黃育仁陣營，提出4席董事和4席獨立董事候選人名單。對於是否繼續連任東元董事長，邱純枝今天重申「順其自然」。（編輯：楊蘭軒）1130329