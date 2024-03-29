東元看好空調營運 東協智慧生活業績拚增2倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）機電大廠東元董事長邱純枝今天表示，今年東元商用空調業績目標成長25%，家用空調目標成長20%。東元預期智慧生活事業群在東協市場業績可明顯成長2倍，預期在中國大陸業績可成長50%。

因應電價上漲可能衝擊，邱純枝表示，東元持續在觀音廠、湖口廠、中壢廠增設太陽能發電系統，預期到今年底，東元台灣所有廠區均可建置完成太陽能發電系統。

東元下午舉行空調暨智慧生活事業群亞太區聯合新品發布會，東元會長黃茂雄親自出席，邱純枝率總經理范炘、事業群總經理彭継曾等主管一同到場，會後邱純枝接受媒體採訪。

展望今年空調事業群業績目標，邱純枝預期，今年東元在商用空調事業業績目標成長25%，家用空調業績目標成長20%。

彭継曾說明，大型高耗能企業例如水泥、鋼鐵、化工等產業對商用空調需求強，東元設計商用空調冷熱源合一熱泵和高溫製程熱水需求，可因應高耗能產業製造流程需要，他預期今年企業有商用空調換機潮。

在家用空調事業，彭継曾表示，政府持續補貼一般消費者家用空調產品，除了六大都會外，東元也會針對偏鄉地區，設計適合的行銷策略，並推出節能經濟式空調方案。

東元今天也展示人工智慧（AI）沉浸式家用空調、太陽能混合空調、AI智慧節能系統、以及冷鏈解決方案。

彭継曾表示，除了台灣之外，今年空調和冷鏈方案也積極布局中國大陸、越南和印尼等東協市場，在企業社會責任（ESG）趨勢帶動下，他預期今年東元智慧生活事業群在東協市場業績可明顯成長2倍，預期在中國大陸業績可成長50%。

記者詢問若台灣電價上漲的因應方案，邱純枝表示，東元持續規劃需量反應和時間電價，調節工廠用電量和時間差，降低電價上漲衝擊，此外東元也持續在各廠區擴充太陽能發電系統，部分再生能源也可回饋給台電電網。

邱純枝預期，若電價上漲，東元電費漲價幅度大約10%，東元持續在觀音廠、湖口廠、中壢廠增設太陽能發電系統，預期到今年底，東元台灣所有廠區均可建置完成太陽能發電系統，預估今年建置規模約3.9MW。（編輯：林興盟）1130329