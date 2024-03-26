東元北美攻充電方案 電巴充電樁產線9月投產

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）機電大廠東元今天表示，在北美市場設立新銷售公司NEXE，布局電動載具和基礎設施應用充電方案，在美國擴充電動巴士和校車充電樁生產線，預計9月起投產。

東元今年持續擴充電動車應用市場，東元今天接受記者詢問透露，已在北美成立新銷售公司NEXE，擴展電動載具和基礎設施應用充電樁解決方案，並提供充電站業者一站式服務。

在產能布局上，東元指出，透過美國東元西屋馬達公司建立電動載具充電樁生產線，預計今年9月開始投產，主要生產30kW、60kW、360kW等充電樁產品，

在北美市場定位方面，東元透露，積極布局成為美國公車電氣化的供應商，並擴展北美電動校車、租賃車隊的充電樁應用。

展望商業模式，東元表示，未來在電動載具充電樁，將衍生出移動式充電站、以及E Service等商業模式。

東元在台灣也持續布局設計與製造（DMIT）電動巴士動力系統應用，東元先前預估今年訂單量將超過500輛。

除了台灣和北美市場，東元也規劃布局中國電動工程載具、以及印度電動巴士和電動商用貨卡等應用市場，不排除與當地第一階（Tier 1）原廠委託製造（OEM）廠商合作。

東元日前表示，與日本三井在印度合資的低壓高效率馬達廠，短期目標今年產能5萬台，工業馬達已與多家大型OEM客戶洽談供應，電動車動力系統目前已與兩家印度大廠洽談。（編輯：張良知）1130326