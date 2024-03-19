智慧城市展登場 東元秀虛擬電廠、士電展示綠能

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）2024智慧城市展今天起登場，機電大廠東元以虛擬電廠為主題，展示多項節能方案與設備；成運汽車展示Level 3功能的智慧電動巴士，預計6月發表，士林電機展示旗下綠巨能相關綠能系統方案。

2024智慧城市展暨2050淨零城市展今天起在台北南港展覽館登場，東元以虛擬電廠時代為主題，展出多項管理平台、解決方案和節能設備。

東元總經理范炘表示，東元逐步採用自身的虛擬電廠方案，由於能源轉型與再生能源發電比例提高，虛擬電廠可穩定供電和提升用電效率。范炘指出，東元持續投入再生能源、儲能系統工程及管理平台，協助產業對應電價上漲，與台電需量反應契約等需求。

在智慧城市展區，東元展示旗下綜合研究所研發的電力聚合服務平台，提供用戶能源調度管理、用電行為分析、用電負載預測、時間電價管理、契約容量超約管理，以及電力交易代操服務等6項服務，透過資通訊技術調控電力，協助產業界控制電力缺口。

此外，東元現場也展示一體化儲能系統100KW/ 215kWh新方案，協助工商業者削減尖峰負荷，也可用於緊急電源以提供斷電時使用，降低市電需求。

東元表示，2023年新成立創儲事業發展部門，積極投入太陽能案場與儲能系統建置維運，儲能系統已累積建置100MW、太陽能發電廠已建置20MW，並正與國際大廠合作建置光儲合一案場。

成運汽車在智慧城市展現場，展出城際型電動巴士，成運今天透露，與車輛研究測試中心（ARTC）開發Level 3功能的智慧電動巴士，將於6月正式發表。

成運指出，Level 3智慧電動巴士除了具備先進駕駛輔助系統（ADAS）Level 2至 3功能外，也包括修正車輛轉向、自動控制轉向、緊急轉向、車道變換輔助，以及自動車道維持等功能。

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成運現場也發表「桃園國際機場第三航廈旅客運輸系統」規劃內容，以及應用在電動巴士450kW的直驅中央馬達。

重電大廠士林電機在智慧城市展現場，展示旗下綠巨能在綠能系統的解決方案。士電在2022年成立「綠巨能」公司，網羅集團旗下綠能相關事業，領域涵蓋部品、設備到統包工程等，打造包含儲能系統、統包工程、電動車充電解決方案、光/充/儲系統相關充電軟體、APP等配套服務等。（編輯：張均懋）1130319