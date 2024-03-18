東元看本業獲利成長 智慧能源在手訂單逾250億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰18日電）機電大廠東元董事長邱純枝今天預估，今年第1季營運應會是谷底，今年業績成長趨勢不變，成長幅度不會低，今年代表本業的營業利益有機會增加。東元指出，智慧能源未執行的在手訂單規模超過新台幣250億元，將逐步落實為營收。

東元下午受邀在台灣證券交易所舉行法人說明會，展望第1季營運，東元發言人簡世雄預期，機電系統和智慧能源兩事業群營收較去年第4季和去年同期下滑，智慧生活事業營收可望季增和年增，首季毛利率估較去年第4季25.9%持平，可較去年同期成長。

簡世雄表示，台灣總體經濟需求可望逐步復甦，有助智慧生活事業成長。

展望總體環境，東元總經理范炘指出，北美經濟持穩，油氣產業需求穩健，台灣及中國市場經濟雖未明顯復甦，但逐漸持穩；他預期美國及中國等政府加快落實各項政策補貼，擴大節能減排需求，因應全球2050淨零目標，預期能源使用成本持續上升，台灣及中國即將調漲電價，也將驅動節能減排相關產品及服務需求。

東元董事長邱純枝說明，去年台灣機械產業看來受傷頗重，機械產業景氣不佳，對東元有一定程度影響；石化產業受到中國供過於求影響，價格競爭激烈，新建廠和維修市場相對放緩或遞延。

展望今年主要市場，邱純枝表示，短期台灣景氣要明顯復甦還不太容易，但不會比去年更差，今年景氣可逐步回穩，不會有進一步衰退，至於歐洲德國經濟仍受影響，期待從第2季開始好轉。

至於中國市場，范炘指出，民生消費力仍未見明確提升，低壓馬達市場需求仍有挑戰。

在訂單能見度，范炘表示，大馬達訂單看到6個月，在手訂單仍充足，中國市場大馬達取單相對持穩，東南亞市場趨緩，小馬達前2月取單較去年同期持平，有機會從谷底回升。

展望今年營運，邱純枝預估，東元今年業績成長趨勢不變，成長幅度不會低，今年代表本業的營業利益有機會成長，今年第1季營運應該會是谷底。法人預期，東元今年第1季獲利有機會較去年同期持平。

在智慧能源事業布局，范炘表示，東元持續爭取離岸風電、台電電網強韌計畫等相關訂單，商機超過300億元，目前未執行的在手訂單超過250億元，其中綠能相關業務占比53%，將逐步落實為營收。

東元預期，智慧能源事業的上、下半年營收比重約45%比55%，也擴展越南和印尼等東南亞市場。

在印度市場，范炘表示，東元與日本三井在印度合資的低壓高效率馬達廠，短期目標今年產能5萬台，工業馬達已與多家大型原廠委託製造（OEM）客戶洽談供應，電動車動力系統目前已與兩家印度大廠洽談。

在墨西哥市場，范炘預期，第3季產能爬坡順利，今年墨西哥廠營運拚損益兩平或小賺。

在電動車布局，范炘指出，東元已在台灣及北美陸續取得訂單，並開拓印度電動巴士市場，將在第2季發表更大功率的350kw新產品。

在氫能及碳捕捉領域，范炘表示，東元積極爭取北美及台灣市場相關設備約3億元的商機。（編輯：楊凱翔）1130318